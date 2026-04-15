中央氣象署表示，今（15）日鋒面通過，桃園以北、宜蘭降雨機率提高，周四（4月16日）鋒面遠離但水氣仍多，周五、周六（4月17日至4月18日）再有鋒面通過、東北季風增強，各地降雨機率提高，周日（4月19日）水氣南移，主要雨區轉往中南部及花東。
今天天氣：微弱鋒面通過 北東降雨機率增加
4月15日今天的天氣，氣象署指出，鋒面通過，結構不是太好，但仍會導致桃園以北、宜蘭全天不定時有局部短暫雨，竹苗、花東也有零星短暫陣雨，中南部維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。各地早晚低溫21至23度，白天高溫在北部、東半部27至29度，中南部29至31度。
今天空氣品質
良好：澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門
環境部提及，微弱鋒面通過，環境風場為西南風轉東北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積；馬祖、金門及清晨北部地區易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：水氣仍多 降雨範圍縮小
4月16日明天的天氣，氣象署提醒，鋒面遠離，但水氣仍多，基隆北海岸、中部以北、宜蘭有不定時零星短暫陣雨。
一周天氣：周五還有鋒面 周末東北季風
氣象署說明，周五則有新一波鋒面接近，桃園以北、東半部、竹苗、恆春都有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。
周六鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨，南部平地多雲為主；周日水氣往南移轉，花東、中南部局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭轉為零星短暫陣雨。下周一東北季風減弱，只剩花東有局部短暫陣雨。
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4月15日今天的天氣，氣象署指出，鋒面通過，結構不是太好，但仍會導致桃園以北、宜蘭全天不定時有局部短暫雨，竹苗、花東也有零星短暫陣雨，中南部維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。各地早晚低溫21至23度，白天高溫在北部、東半部27至29度，中南部29至31度。
良好：澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門
環境部提及，微弱鋒面通過，環境風場為西南風轉東北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積；馬祖、金門及清晨北部地區易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：水氣仍多 降雨範圍縮小
4月16日明天的天氣，氣象署提醒，鋒面遠離，但水氣仍多，基隆北海岸、中部以北、宜蘭有不定時零星短暫陣雨。
氣象署說明，周五則有新一波鋒面接近，桃園以北、東半部、竹苗、恆春都有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。
周六鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨，南部平地多雲為主；周日水氣往南移轉，花東、中南部局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭轉為零星短暫陣雨。下周一東北季風減弱，只剩花東有局部短暫陣雨。