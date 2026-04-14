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中華職棒中信兄弟今（14）日回到大本營台中洲際球場，迎戰台鋼雄鷹，此役兄弟王牌土投「美美」鄭浩均掛帥，卻遭到雄鷹打線狙擊，僅投3.1局狂失8分（7分責失），被敲出9安含王柏融首局的3分砲，寫下個人在中職的最慘先發成績，兄弟前5局以0：8大幅落後。鄭浩均此役狀況不盡理想，開局就被曾子祐、吳念庭、魔鷹連敲3安失掉1分，隨後又被王柏融擊出右外野3分砲，一口氣失掉4分。2局上鄭浩均又出現亂流，對陳世嘉投出保送，隨後又因捕逸與陳文杰的安打失掉第５分，前2局失掉5分已經是鄭浩均在中職的生涯最差成績。3局上鄭浩均回穩，演出3上3下，還對魔鷹、顏郁軒投出三振。4局上鄭浩均續投，先被王博玄敲二壘安打，一出局後投出保送，又被陳文杰敲安，面對滿壘危機，鄭浩均無法穩住陣腳，保送曾子祐，免費奉送第6分給雄鷹，隨後又被吳念庭敲出安打，失掉第7分。被吳念庭敲安後，兄弟決定換投，讓新秀錢可倫登板「拆彈」，讓魔鷹敲出內野安打失掉第8分，這分算在鄭浩均帳上，前可倫後續三振王柏融，再解決顏郁軒，結束雄鷹在4局上的一輪猛攻。總計鄭浩均此役主投3.1局失8分（7分責失），共用82球，被敲出9安，另外送出4三振、3次保送，是鄭浩均生涯最慘烈的一場比賽。