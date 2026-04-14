我是廣告 請繼續往下閱讀

李貞秀遭民眾黨開除黨籍後爭議未歇，她上政論節目談柯文哲與黃國昌兩人的態度相差不少，政治工作者周軒認為，民眾黨內的爭議，已經從李貞秀個人言行問題，升高為黃國昌與柯文哲之間的「腕力大賽」，更形容李貞秀砲轟黃國昌的發言殺人誅心。周軒指出，在民眾黨開除李貞秀黨籍前，柯文哲針對李貞秀爭議的兩次發言，都是傾向力挺，而李貞秀在節目中，先稱柯文哲是「有高度的政治家」，對黃國昌則怒批「偽君子」。他分析，李貞秀刻意拋出「偽君子」、「時代力量關燈人」等標籤，正是外界長期用來攻擊黃國昌的說法，顯然並非隨口發言，而是精準打擊黃國昌要害。他更點出，李貞秀一句「黃國昌是不是要把民眾黨打包送給國民黨？」更是殺人誅心。隨著新北市長藍白整合民調將出爐，外界普遍不看好黃國昌能勝出，且黃國昌過去曾表態不排除加入李四川團隊，周軒認為，李貞秀此時出手先發制人，背後策略意味濃厚。最後，周軒直言這場白營政治風暴如同「打開恐怖箱」，若黃國昌以為開除李貞秀黨籍即可止血，恐怕低估了後續效應。