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▲▼朴寶劍啟動觀光客模式，在上海趴趴走，除了大啖湖南菜還喝在地知名連鎖飲料。（圖／翻攝自小紅書）

▲朴寶劍（右二）在上海合體劉詩詩（左起）、孫千、王安宇。（圖／朴寶劍IG@bogummy）

32歲韓國男神朴寶劍12日現身上海出席CELINE品牌活動，今（14）日不少中國民眾在路上巧遇大明星本人，原來朴寶劍趁工作空檔跑起觀光客行程，不僅自己研究餐廳菜單，還拿出手機詢問路人飲料店的位置，以及收下店家發送的傳單，讓親睹朴寶劍的民眾大呼：「好神奇！」許多上海民眾今天在靜安寺商圈捕捉到朴寶劍的身影，微博、小紅書分享的照片中，朴寶劍沒有妝髮，戴太陽眼鏡，穿知名運動品牌外套，獨自一人出現在大馬路上、百貨公司手扶梯等處，身邊沒有任何助理或保鑣，他被目擊到當地知名湘菜館「費大廚」駐足研究菜單近2分鐘，接著入內用餐，點了辣椒炒肉、香酥大鯽魚等祭五臟廟。隨後，朴寶劍尋找飲品店「霸王茶姬」，還向路人展示手機翻譯的「茶姬賣場在哪」中文字問路，最後點了去冰少糖的「萬里木蘭」。有趣的是，朴寶劍見到健身房、餐廳發送傳單還大方接下，甚至在健身房門口嘗試人臉辨識系統，網友笑說：「上海的風都是甜的了」、「這偶遇密度簡直像在玩真人版寶可夢！」出席品牌活動當天，朴寶劍和劉詩詩、王安宇、孫千等中國藝人合體，4人在現場玩起拍貼機，並留下的合照，他事後透過微博與IG發文，開心寫下感謝「朋友們」，劉詩詩更親自留言歡迎他再訪上海，展現滿滿好感。不過最讓網友驚訝的是朴寶劍與王安宇的「火箭級交情」，品牌活動結束後，朴寶劍被拍到在上海街頭跟王安宇代言的海報自拍，還直接帶著團隊去探班正在拍戲的王安宇，兩人在現場並肩坐在監看螢幕前，用英語熱聊長達半小時，結束後還一起吃了晚餐，完全看不出兩人其實才認識不到48小時。