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▲李奧納多狄卡皮歐（右下）與女友維多莉亞伽里蒂被拍到手牽手一起去科切拉音樂節，他戴帽子又用頭巾遮住臉，想要低調反而被網友狂酸。（圖／摘自 IG@people)

▲李奧納多狄卡皮歐年輕時期的顏值風靡全球少女，但他年過半百後不再是奶油小生，而且近年來女友年紀都差不多自己的一半，讓網友覺得很糟糕。（圖／摘自IMDb）

▲李奧納多狄卡皮歐現任女友維多利亞伽里蒂（如圖），是他最喜歡的美艷、長腿名模，6月初就要滿28歲。（圖／美聯社／達志影像）

一年一度的科切拉音樂節（Coachella）照例吸引大批名人前往觀賞，其中也包括今年以《一戰再戰》爭取第2座奧斯卡影帝榮耀卻敗北的李奧納多狄卡皮歐，陪在他身邊的仍是他帶去出席奧斯卡典禮的27歲女友維多莉亞伽里蒂。《時人》官方IG發布了他們兩人手牽手現身會場的畫面，只見李奧納多戴上帽子、又用頭巾把臉遮住大半，幾乎看不出來是他，網友則留言嘲諷：「阿公帶著孫女出來囉。」酸他們根本是「祖孫配」。以往李奧納多最為人熟知的擇偶堅持，就是「女友不超過25歲」，過去他交往過好幾任長腿、辣模型女友，等到滿25歲就會被他甩掉，因為他到現在51歲還不想結婚、生子，偏偏女性一到25歲就會開始考慮未來，為了避免爭執，他乾脆在危險期來臨之前就先喊卡。隨著他的年齡超過半百，外界更常拿這點來攻擊他，他的現任女友維多莉亞伽里蒂其實已經27歲，網友看到他把臉遮個大半跟她約會，就是要酸他們兩個年紀差太多，甚至稱是「爺孫戀」。有網友寫道：「如果我已經50歲還跟個幼童約會，我也會把臉遮起來。」另有人表示：「他把臉藏起來，因為他是個51歲的爺爺，還在跟27歲的女生牽手，真是讓人搖頭，超難堪。」更有網友直接嗆道：「老兄拜託，你不覺得自己跟她在一起太老了嗎？」還有人語氣稍微客氣一點，卻也仍然站在調侃的立場，寫道：「爸爸跟女兒喔？」李奧納多狄卡皮歐曾經是迷倒全球無數女性的銀幕帥哥代表，《羅密歐與茱麗葉》、《鐵達尼號》都斬獲相當多的少女支持票，可是近30年過去，迷姐迷妹對他的那層濾鏡，終於逐漸打破，越來越多人覺得他和年齡小一大截的女生交往很噁心、並不浪漫，尤其再想到他最近幾任女友，在《鐵達尼號》上映時不是還沒出生，就是不到1歲，那種「摧殘幼苗」的感覺更加強烈。至於維多莉亞伽里蒂應是近年來最能搞定他的女生，十分清楚他的底線在哪裡，從來也沒有逼婚，謹守自己的分際，讓他欣賞有加，願意接受她超過自己的25歲女友年齡上限，維多莉亞6月初就要滿28歲，外界都在等著看她能否再度刷新李奧納多女友歲數的最高紀錄。