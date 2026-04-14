我是廣告 請繼續往下閱讀

中配立委李貞秀因直播失言，遭民眾黨員連署檢舉，中評會於一致決議開除黨籍，李貞秀隨即展開反擊，上節目痛罵黨主席黃國昌更要求公布會議紀錄，雙方隔空交火讓民眾黨形象重傷。前台北市副市長李永萍今（14）日上政論節目《少康戰情室》分析，這起事件已不只是身分爭議，而是反映出民眾黨過於依賴「一人決策」且過度起用素人的結構性問題，值得其他政黨引以為戒。李永萍指出，政治是一門專業，需要長期的培養過程，雖然在社群媒體時代，毫無歷練的素人可能一炮而紅，但成功的政治人物通常具備強大的心理素質與溝通能力，李貞秀真正的問題與新住民或中配身分無關，而是她身為素人，卻欠缺對公眾人物職責的理解。觀察她的直播表現，不只是因為指控高虹安等內容，過程情緒化地又哭又笑，讓社會大眾質疑，若將國家重要法案與民意交託給這樣的人，是否真的妥當？此外，李永萍點出李貞秀在立法院問政能力不足的困境，認為她對基本問政內容缺乏掌握，還需旁人多方提點保駕護航，政黨如果提名了不適任的人選，本來就有責任撤換。至於李貞秀與民眾黨之間關於金錢爭議的羅生門，外界雖難辨真偽，但這種互揭瘡疤的場面，已對民眾黨形象造成嚴重打擊。