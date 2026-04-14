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中華職棒富邦悍將今（14）日回到大本營新莊球場交手味全龍，此役悍將開局先馳得點，但龍隊第2、3局各得1分逆轉戰局，龍線先發投手伍鐸此役主投7局失1分，8局下陳冠偉登板卻放火，遭悍將攻下追平分，雖然龍隊在9局上靠著劉基鴻的安打超前，但9局下林凱威被孔念恩敲出再見安打，終場悍將就以4：3擊退龍隊，終止2連敗，龍隊終止3連勝。此役龍隊推出「本土洋將」伍鐸先發，交手悍將新秀左投陳品宏。此役悍將開局就先發制人，洋砲邦力多敲安後盜上二壘，范國宸敲出適時安打，悍將先馳得點，取得1：0領先。龍隊在2局上展開反攻，李凱威選到保送，王順和敲出安打，蔣少宏敲出三壘滾地球，龍隊一出局攻佔一、三壘，張政禹突襲短打，造成悍將守備失誤，龍隊攻佔滿壘，郭天信把握機會，敲出中外野高飛犧牲打，龍隊追平比分，以1：1平手。3局上龍隊攻勢再起，劉基鴻敲安，一出局後陳子豪選到保送，李凱威敲出適時安打，龍隊反超，取得2：1領先。伍鐸此役主投7局失1分，龍隊8局下啟用牛棚，陳冠偉登板，卻被戴培峰敲出三壘安打，緊接著葉子霆右外野高飛犧牲打，悍將追平比分，形成2：2平手，陳冠偉救援失敗。9局上悍將終結者曾峻岳登板，一出局後被郭天信敲出安打，並靠著飛球進佔二壘得點圈，劉基鴻把握機會，敲出左外野安打，替龍隊攻下超前的第3分。9局下林凱威登板救援，一出局後保送王念好，又被范國宸敲出二壘安打，孔念恩把握當英雄機會，敲出再見安打，終場悍將就以4：3擊退龍隊，終止2連敗，龍隊終止3連勝。