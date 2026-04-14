記憶體大廠南亞科第一季繳出史上最強財報，股價卻未能如期上演慶祝行情，反而面臨沉重的獲利了結賣壓。利多出盡的下殺力道有多猛？被投資人稱為「巨型韭菜」的光碟大廠中環宣告投降，14日重訊處分南亞科1500張。

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根據中環今日盤後最新公告的重大訊息，公司於4月10日至4月14日，處分南亞科普通股1500張，每股平均交易價格為221.4元，交易總金額約3.32億元。然而，這筆交易最終結算為「處分損失」829.2萬元。面對南亞科近期高檔套牢的龐大賣壓，中環停損出場，處分理由為「投資組合」。不過，中環目前帳上仍持有南亞科約6271張，後續動向仍值得關注。南亞科14日開高走低，終場下跌2.44%，收在220元。

值得留意的是，中環將操作轉向矽光子，公告顯示，自3月31日至4月14日期間，中環賣出光聖140張，平均處分價格2170.25元，獲利1354.2萬元的。光聖14日股價下跌6.95%，收2075元。

此外，在2月3日至4月14日，中環以平均356.16元價格買進1061張穩懋，隨後又以平均368.3元的價格，逢高出脫了1010張，處分利益 1135.5萬元。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...