耀西今（15）日10:30開搶！鐵粉總算等到了，麥當勞聯名電影《超級瑪利歐銀河電影版》第三波開賣耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可，最終回全套12款公仔齊發，提醒大家歡樂送與外送平台都沒賣，想衝第一可別跑錯地方。同時，麥當勞人氣「迷你Q紫薯」回歸，新品「麥麥貓窩袋」、「麥麥萌背包」也開賣，本周新商品清單、價格一次整理。
耀西今10:30開搶！麥當勞瑪利歐公仔4/15最終回開賣
2026麥當勞聯名《超級瑪利歐銀河電影版》，三波段開賣共12款公仔總算來到最終回，大家都在敲碗的耀西終於等到了！除了有無敵星扣環，耀西背後還是綠色圓點的耀西蛋，實在太可愛，難怪人人都想要。
由於第一天開賣時間是10:30，想要搶頭香入手的粉絲，就無法以早餐加購了。第三波今天上午10:30於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速，每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），可享49元優惠價加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款）。
◾️第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。
◾️第二波：4月8日10:30起至4月28日，款式：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共4款）。
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
提醒大家，恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）；4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色；McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主。
可挑款不用抽盲盒！瑪利歐公仔「最便宜買法」分享
再幫大家複習一次，麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，不用浪費錢抽盲盒、可以指定挑選想要的角色款式購買；「每筆消費限購4個」需要購買4個套餐才能一次加購本周4款角色、不是一個套餐可直接加購4個公仔。
有內行鐵粉在網路上透露，瑪利歐公仔最便宜買法是點「吉事蛋堡34元＋鮮乳22元」不要配餐、加購公仔49元，相當於105元就能獲得一款角色，一次買齊本周四款公仔只需420元。
迷你Q紫薯回歸！麥當勞「麥麥貓窩袋」開賣 今起免費送45萬份雞塊
麥當勞「迷你Q紫薯」好評回歸！台農73號紫玉地瓜打造獨特齒輪造型外圈、包覆著台農57號的黃地瓜內餡，外酥脆、內鬆軟，吃得到樸實蜜香，越咬越療癒。
麥當勞「迷你Q紫薯」4月15日至5月26日開賣，單點59元（每份5入），套餐加購優惠價50元（若提早售完以提早售完日為準）；4月15日至5月12日，凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，即天天加碼「免費送4塊麥克雞塊」乙份（限量45萬份，送完為止）。
麥當勞全球版APP推出新服務，4月15日早上10:30起上架會員專屬商品兌換平台「麥粉市集」專區，首波推出「麥麥萌選品」，以經典外帶紙袋造型為靈感打造「麥麥貓窩袋」憑1,000 M Point加價599元可兌換，還附上蝴蝶結、薯條等造型魔鬼氈4個一組供裝飾；還有經典紅黃配色的「麥麥萌背包」憑1,000 M Point加價399元可兌換。
會員於麥當勞APP「麥粉市集」專區兌換的商品加價購優惠券，可至全台指定100間麥當勞餐廳櫃檯完成付款後即可領取商品，各品項全台限量3,500組，每個APP會員帳號限購兩個，售完為止。
肯德基：「買一送一」爆脆無骨雞腿霸！優惠券開搶
肯德基推出最新優惠，只要拿起手機開啟「全民去骨行動」，將手機鏡頭對準任一支雞腿，完成去骨任務，就能獲得「爆脆無骨雞腿霸買一送一」優惠券，號召民眾挑戰。
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2026麥當勞聯名《超級瑪利歐銀河電影版》，三波段開賣共12款公仔總算來到最終回，大家都在敲碗的耀西終於等到了！除了有無敵星扣環，耀西背後還是綠色圓點的耀西蛋，實在太可愛，難怪人人都想要。
由於第一天開賣時間是10:30，想要搶頭香入手的粉絲，就無法以早餐加購了。第三波今天上午10:30於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速，每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），可享49元優惠價加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款）。
◾️第二波：4月8日10:30起至4月28日，款式：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共4款）。
◾️第一波：4月1日10:30起至4月28日，款式：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.（共4款）。
提醒大家，恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）；4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色；McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主。
再幫大家複習一次，麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，不用浪費錢抽盲盒、可以指定挑選想要的角色款式購買；「每筆消費限購4個」需要購買4個套餐才能一次加購本周4款角色、不是一個套餐可直接加購4個公仔。
有內行鐵粉在網路上透露，瑪利歐公仔最便宜買法是點「吉事蛋堡34元＋鮮乳22元」不要配餐、加購公仔49元，相當於105元就能獲得一款角色，一次買齊本周四款公仔只需420元。
麥當勞「迷你Q紫薯」好評回歸！台農73號紫玉地瓜打造獨特齒輪造型外圈、包覆著台農57號的黃地瓜內餡，外酥脆、內鬆軟，吃得到樸實蜜香，越咬越療癒。
麥當勞「迷你Q紫薯」4月15日至5月26日開賣，單點59元（每份5入），套餐加購優惠價50元（若提早售完以提早售完日為準）；4月15日至5月12日，凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，即天天加碼「免費送4塊麥克雞塊」乙份（限量45萬份，送完為止）。
會員於麥當勞APP「麥粉市集」專區兌換的商品加價購優惠券，可至全台指定100間麥當勞餐廳櫃檯完成付款後即可領取商品，各品項全台限量3,500組，每個APP會員帳號限購兩個，售完為止。
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