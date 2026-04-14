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新北市新莊區今（14）日傍晚6時許發生一起翻車事故，48歲李男開車高速闖紅燈後，在彎道上失控翻車，導致45歲陳姓外送員遭撞波及，貨車也因此橫躺馬路上，警方趕抵現場後，意外發現李姓駕駛唾液快篩竟呈現毒品安非他命陽性反應，除依道交法開單扣車外，並採集尿液送驗，全案將依公共危險罪移送偵辦。警方表示，48歲李姓男子送貨途中駕駛自小貨車，沿富國路往民安路方向行駛，於富國路與四維路口闖紅燈，行駛至民安路一帶時不明原因右偏撞向同向45歲陳姓外送員所騎乘普重機後翻覆。事故造成外送員陳男右腳踝扭傷、左膝擦挫傷，由救護車緊急送醫，所幸意識清楚、無生命危險；而貨車駕駛李男僅右肩挫傷，並未就醫。警方獲報到場後，立即實施酒測，確認雙方酒測值均為0mg/L。然而，李男神色異樣，於是進一步實施毒品唾液快篩，結果竟呈安非他命陽性反應。全案由交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄；另李男於富國路與四維路口闖紅燈部分將依道路交通管理處罰條例第53條告發，李姓男子經唾液快篩呈安非他命陽性，依道交條例第35條規定扣車開立告發單，並採尿送驗，如尿液鑑驗結果呈陽性，將依公共危險罪嫌函請地檢署偵辦。