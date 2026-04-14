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國民黨台北市議員士林、北投選區初選局勢出現轉折，呈現多方角逐的激烈競爭態勢。原本深陷爭議的參選人賴苡任，經考紀會審議後認定言行雖有可責性，但最終僅予以申誡處分，依然保有參選資格；與此同時，被視為熱門人選的黃子哲卻在今（14）日宣布退出初選，為該區選情投下震撼彈。黃子哲透過臉書簡短發文表示，自己因故退出台北市議員初選，並祝福國民黨黨運昌隆，正式結束本次參選行程。黃子哲過去曾任國民黨文傳會副主委，2022年台北市長候選人蔣萬安競選總部發言人，2024年總統候選人侯友宜競選辦公室發言人，他的退選不僅讓支持者感到意外，也直接影響了士林、北投區的席次佈局，地方黨部指出，若黃子哲確定撤回申請，該區初選作業可能不再進行，選務規費的處理則仍有待進一步確認。黃子哲退出後，士林、北投選區的國民黨參選名單包含爭取連任的現任議員，另外規劃的兩席新人空間，原本是黃子哲、賴苡任、前議員林瑞圖之子林揚庭爭取，如今剩下2人2席，現有參選人之間的競爭重點將回歸地方組織扎根，目前市黨部正審視最新的登記名單，若確定參選人數降至提名名額內，選戰模式將由初選競爭轉為團結作戰，全力應對接下來的大選。