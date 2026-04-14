美股主要指數周二（14日）早盤開漲，科技七雄出現久違的全面齊漲的趨勢，輝達股價重返190美元大關，台積電ADR方面，在台股台積電強勁漲幅之下，早盤小漲近2%。

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美股四大指數14日早盤，截止至台灣時間晚間21時50分，道瓊工業指數上漲114點或0.24%；那斯達克指數上漲206點或1.06%；標普500指數漲35點或0.52%；費城半導體指數漲46點或0.52%。

個股部分，科技七雄久違出現全面上漲態勢，輝達股價重返190美元以上，來到192美元、微軟漲幅2%、蘋果小漲1%、亞馬遜勁揚近3%、特斯拉上漲2%、Google母公司Alphabet漲幅約2%、Meta股價漲幅也超過2%。

此外，台積電ADR開漲約2%、甲骨文再度飆漲9%、SanDisk出現回檔下挫4%、美光反漲1%；近幾個月表現強大的光通訊族群則稍稍熄火，僅邁威爾開漲約2%、Lumentum大跌3%、Coherent小跌1%、祥茂光電更是大跌近5%。

根據CNBC報導，儘管地緣政治不確定性升高，華爾街再次展現出韌性。主要指數在本週穩健上漲，即使週末美國與伊朗的談判破裂。

摩根士丹利首席投資官兼美國首席股票分析師威爾森(Mike Wilson)在接受 CNBC 節目《Squawk Box》訪問時表示：「我們看到市場出現分歧，也看到資金重新輪動回到正向週期」。他補充說，這些動向顯示「今年下半年情勢將以建設性的方式解決」，他進一步研判「市場低點已經出現」。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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