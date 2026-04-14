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彰化縣田尾鄉日前發生一起女子遭潑油漆事件，4月12日有民眾發現一名女子在彰化縣田尾鄉田間道路旁，全身都是白色油漆，警方到場處理後，懷疑是債務糾紛，立即將潑漆的2名男子逮捕，全案依傷害、恐嚇罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。這起案件發生於4月12日下午2點半左右，地點在田尾鄉仁豐路與光明巷口。民眾目睹一名女子，全身被潑白漆，民眾見狀趕緊報警，還有熱心的村民拿來松香水想幫忙去除油漆，沒想到松香水一噴上去，女子因為皮膚受到強烈刺激，痛得不斷哀嚎。警方到場後立刻請居民改拿清水協助沖洗，才稍微緩解女子的不適。據了解，該名女子疑似是詐騙集團車手，因為沒有將得手的贓款繳回，才會被集團上手潑漆懲罰。不過，受害女子在事發當天晚間10點多，前往派出所報案，警方隨即調閱監視器追查，很快將施姓與黃姓兩名男子通知到案說明，雙方疑有債務糾紛，警方偵訊後已依傷害、恐嚇罪嫌，將2人移送彰化地檢署偵辦。