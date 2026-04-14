大樂透第115000044期今（14）日晚間開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期大樂透 1.7 億頭獎依舊槓龜未能送出，下期 4 月 17 日頭獎上看 2 億元。但本期開出 1 注貳獎，中獎彩券行位於台南市，這名悲情幸運兒只差 1 個號碼就能抱走 1.7 億元頭獎，最終僅獲得 187 萬元的貳獎獎金，成為今晚既幸運又充滿遺憾的人。
大樂透邁入8連槓！4/14貳獎一人獨得：獎金僅187萬
大樂透陷入連槓期！今（14）晚大樂透頭獎上看1.7億元，晚間透過直播開獎，大樂透第115000044期大樂透開獎號碼為「04、08、21、23、24、43」，特別號「13」。本期頭獎未開出，但誕生 １ 名貳獎得主，中獎彩券位於台南永康，且彩券行位置就在香火鼎盛的大灣廣護宮對面。
📍台南市永康區大灣里大灣路231號1樓－鑫淼發彩券行
依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期得主都只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖成功抱回 187 萬，但與上億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡4月14日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：04、08、21、23、24、43，特別號13。
49樂合彩：04、08、21、23、24、43。
今彩539：09、14、27、29、33。
39樂合彩：09、14、27、29、33。
3星彩：6、5、1。
4星彩：1、2、3、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透陷入連槓期！今（14）晚大樂透頭獎上看1.7億元，晚間透過直播開獎，大樂透第115000044期大樂透開獎號碼為「04、08、21、23、24、43」，特別號「13」。本期頭獎未開出，但誕生 １ 名貳獎得主，中獎彩券位於台南永康，且彩券行位置就在香火鼎盛的大灣廣護宮對面。
📍台南市永康區大灣里大灣路231號1樓－鑫淼發彩券行
依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期得主都只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖成功抱回 187 萬，但與上億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
大樂透獎號：04、08、21、23、24、43，特別號13。
49樂合彩：04、08、21、23、24、43。
今彩539：09、14、27、29、33。
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3星彩：6、5、1。
4星彩：1、2、3、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。