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宏泰集團旗下宏泰人壽25億元出售淡海段土地涉弊，14日遭台北地檢署兵分12路搜索，集團主席林鴻南、時任宏泰人壽董事長以及土地買方等8被告與18名證人通通被約談，現場出現「嬌」點人物，因婚變大鬧辦公大樓的林妻王婉玲也列被告，一身輕便、戴帽子稍早被移送台北地檢署複訊。與林鴻南傳出婚變的林妻王婉玲今天也遭檢調約談，她因不滿婚姻生變，2024年至其名下的辦公大樓大鬧，保全通報後，林鴻南找來律師到場蒐證，沒想到王婉玲疑賞王姓律師巴掌並奪取其手中的手機，結果吃上官司，遭台北地檢署起訴。今年4月1日開庭時，透過律師發聲明強調，她並未掌摑王姓律師，也沒說過「打人巴掌可以紓壓」等語，更沒提說要找黑道，會在法院提出事證釐清真相。據調查，宏泰人壽2019年5月14日重訊指出，為活化資產，擬公開標售本公司新北市淡水區淡海不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。此案經金管會告發，宏泰人壽辦理淡水土地標售案，土地標售金額25億元，疑未依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元，相關人涉證交法非常規交易罪，檢察官陳雅詩今天約談林鴻南、宏泰人壽時任董事長魯奐毅等8名被到案。林鴻南為現任宏泰集團主席，是宏泰集團創辦人林堉璘的三子，全權掌管千億資產的房地產與金融版圖，陸續接手宏盛建設、主導宏泰人壽，並轉型多元經營。近年因婚變官司與家族土地糾紛備受關注。