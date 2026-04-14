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▲香港資深製片陳永雄被指控涉及《周處除三害》中國上票房分潤，以及《陽光女子合唱團》台灣戲院收益分帳的財務糾紛，目前連公司的員工都找不到人。（圖／摘自豆瓣）

▲陳永雄之前還曾發生旗下的双喜電影公司被神鬼女會計捲走上億元的案件，沒想到幾年之後變成自己遭到投資方的指控。（圖／記者葉政勳攝）

▲《陽光女子合唱團》被傳戲院已完成分帳並匯出的款項，至少3.4億元台幣，都不知流向何方。（圖／壹壹喜喜提供）

阮經天主演的《周處除三害》以及在台灣賣破國片票房紀錄的《陽光女子合唱團》，都陷入分帳風暴！在中國發行《周處》的「叁叁喜喜」以及在台發行《陽光》的「壹壹喜喜」，兩家公司都屬於陳永雄（Jeffrey Chan）旗下，他已經消失、連公司員工都聯絡不上，《周處》的30億台幣票房分紅、《陽光》戲院端已完成分帳並匯出的3.4億元台幣，大都沒交回投資方手上，兩邊股東計畫共同對陳永雄展開追討。諷刺的是，陳永雄在2020年才冒出旗下的双喜電影被神鬼女會計3年內捲走超過1.1億元案件，這次從受害者變成遭控訴者。《周處除三害》在中國上映後票房高達6.5億至6.65億元人民幣，約合台幣30億元至31億元，但台灣製作方與出品方的聯合聲明指出，至今僅收到應得票房分紅的20%，其餘款項去向不明。聲明中稱該片中國與海外發行由英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司總經理陳永雄負責，查證後確認中國發行方其實已將大部分應付票房收入交付陳永雄，他卻沒有繳回，4月9日召開的投資人會議，原先應出面說明的陳永雄也在最後一刻缺席，現在又加上《陽光女子合唱團》的帳目未清，失聯的陳永雄引發兩部片股東不滿。據《鏡報》報導，陳永雄有如人間蒸發般已失聯，公司員工也不知他的去向，之前《周處除三害》製作方一種態度電影股份有限公司及出品方的聯合聲明中已經要求陳永雄在7日內主動出面說明並負責，否則聲明人將正式提出刑事與民事訴訟，追討票房分紅利潤。而陳永雄現在另涉入《陽光女子合唱團》的分帳爭議，投資方同樣擔憂，計畫加入《周處除三害》的追討款項行動。這兩部片先後登陸中國上映，都引發後續風波，台灣電影能在中國上映，本是希望開發新的市場、帶進更多收益，卻因為發行與結算機制上的潛在風險，造成明明大賺、卻未必能收到分潤的情況，為了追回應得的收益，也要替往後的國片業者爭取保障，這一次股東們不會輕易讓風波就此止息。香港媒體也關注陳永雄這次被指控捲款潛逃的風暴，稱他是資深電影製片人，在業界頗具名氣，還是博納影業集團常務副總裁，更曾參與《無雙》、《拆彈專家》、《風林火山》、《長津湖》等片的製作、發行及出品。而他之前曾因為公司內部被神鬼女會計捲走上億元，當時還稱一審判8年半，二審宣判改判7年有期徒刑，另外追加起訴部分則判1年2個月，可易科罰金，認為判決太輕，表示被信任的人傷害最深，想不到幾年之後，他自己變成遭到指控的對象，都還沒有出面解釋說明。