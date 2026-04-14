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中華職棒富邦悍將今（14）日靠著孔念恩的再見安打，以4：3氣走味全龍，終止近期的2連敗。其中張奕在7局上1分落後時登板，球隊最終逆轉贏球，「勝投怪盜」的玄學仍在延續中，悍將總教練後藤光尊賽後笑說，希望可以好好利用張奕這股神秘力量，繼續替球隊贏球；此外，悍將21歲左投陳品宏生涯初先發繳出3局失2分的表現，後藤認為已經比預期還要好，「我對他下次表現很期待。」悍將賽前吞下2連敗，此役開局就先馳得點，但後續打線遭到壓制，直到8局前都以1：2落後，8局下戴培峰敲三壘安打，葉子霆補上高飛犧牲打追平比分，9局下王念好選到保送，范國宸敲出二壘安打，最後孔念恩的再見安打，讓悍將逆轉氣走龍隊，終止近期的2連敗。賽後悍將總教練後藤光尊表示，這場比賽不會覺得很神奇，只覺得能贏球真的是太好了。後援投手張奕此役在7局上落後1分時登板，球隊隨即在8局下追平戰局、9局下跟對手說再見。張奕連續4場比賽登板後，球隊都逆轉贏球，後藤笑說，「如果是這樣的話，希望我們這邊可以好好發揮，利用這個『玄學』能量。」悍將此役推出21歲左投陳品宏先發，繳出3局失2分（1分責失）的內容，被敲出5安，另外送出3次三振、3次保送。後藤表示，3局上陳品宏遇到危機時，一度在猶豫要不要換人，「但後來想想，就算被打也沒關係，就當作是給他的經驗。結果他成功壓制住，希望這能對他下次登板有幫助。」後藤直言，陳品宏此役的表現比預期的還要好，希望能繼續保持，「但無謂的壞球還是偏多，希望下次能更冷靜地精簡球數，我對他下次表現很期待。」後藤認為，以初先發來說，陳品宏已經全力以赴，希望下次他能投更長局數、面對更多打者。」此役悍將仍突破不了老對手伍鐸，讓伍鐸7局僅失1分，後藤說，「比起說對手難對付，倒不如說我們賽前制定的策略，在比賽中沒有確實執行出來，導致功能沒有發揮。」