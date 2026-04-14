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遭民眾黨開除黨籍的中配李貞秀，今（14）日受邀登上政論節目強力開撕現任民眾黨主席黃國昌，批評他把民眾黨打包送給國民黨，直言自己絕對不能坐視民眾黨變成「時代力量第二」。此話一出引發熱議。對此，時代力量黨主席王婉諭在Threads發文，針對「時力第二」的說法回應。王婉諭澄清，作為時代力量的主席，她必須強調投機、貪腐且黑白紅不分的台灣民眾黨，不論如何演變，絕對都不會變成時代力量。她認為，李貞秀真正想表達的，應該是希望民眾黨不要像過去的時代力量一樣，淪為黃國昌一個人操控的政治工具，而針對這一點，王婉諭表示自己完全同意李貞秀的看法。王婉諭諷刺，過去由黃國昌所控制的時代力量，其樣貌就是現在的民眾黨，充滿了個人意志與操控；然而，現在的時代力量已經沒有了黃國昌，並早已走在屬於自己的道路上，與現在的民眾黨本質完全不同，更不可能變成民眾黨。突然被點名的時代力量，也藉機與民眾黨的現狀劃清界線。