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▲朱智勛（左二）2006年在《宮野蠻王妃》中飾演皇太子李信，成為觀眾心目中永遠的經典。（圖／MBC）

曾以《宮野蠻王妃》奠定「國民皇太子」地位的朱智勛，近日為宣傳新劇《權慾之巔Climax》受訪，面對記者詢問是否願意將「王位」交棒給《21世紀大君夫人》中飾演大君的後輩邊佑錫時，朱智勛當場開玩笑回應：「怎麼可能！」雖然認證邊佑錫很帥，但王位是不能讓的。逗趣反應讓現場笑翻，不少粉絲看了也直呼希望能看到「皇太子李信」和「理安大君」的同框。近期邊佑錫憑藉現代宮廷劇《21世紀大君夫人》中，王室理安大君一角，以溫文儒雅卻又不失威嚴的氣質，勾起了粉絲對20年前朱智勛飾演「李信」的回憶殺。最近朱智勛在訪談時被問到，是否會對後輩的強勢崛起感到威脅，朱智勛笑說：「雖然邊佑錫真的很帥，但我還不能讓出王位」，因為他正投入在另一部宮廷劇《再婚皇后》的拍攝行程中。《再婚皇后》改編自超人氣網路小說，朱智勛將再次挑戰皇室角色，對他而言意義重大。他也坦言自己起初接觸劇本時甚至看不太懂，一度婉拒出演。後來他特地詢問了身邊不同年齡層女性觀眾的看法，深入了解該作的魅力與市場潛力後，才決定接下這個挑戰。而朱智勛和《21世紀大君夫人》其實很有緣，和導演朴峻華曾合作過《愛在獨木橋》，因而結下深厚交情，他甚至一度答應對方要去客串《21世紀大君夫人》，不過因為現在還有《再婚皇后》，因此去客串的機率並不高，而且兩部戲世界觀截然不同，直言：「若真的出演，對兩部作品的不見得有幫助」，發言十分直率。朱智勛最後幽默補上一句：「雖然我不讓位，但我還是可以去劇組串門子」。訪問曝光後迅速引發熱議，網友紛紛留言讚嘆：「永遠的信皇子回來了！」更有大批粉絲敲碗希望兩代男神有機會合作。