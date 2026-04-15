我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傅羿綸開發的 《ReMinder》App，獲得「傑出獲獎者」，將前進美國Apple總部參加WWDC盛會。（圖／記者周淑萍攝）

大二生傅羿綸《ReMinder》將校園療癒手作數位化

前進Apple Park 直呼「夢想成真」

AI是協作者而非取代者

▲目前才17歲，就讀陽明交大附中二年級的朱家佑，接觸程式設計僅一年就成功獲獎。（圖／記者周淑萍攝）

最年輕獲獎者：17歲高中生朱家佑

App融入台積電雲端課程

2026年WWDC學生挑戰賽台灣獲獎名單

▲蘋果「Swift Student Challenge」學生挑戰賽得獎名單，今年台灣共有8位優秀學生脫穎而出。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果一年一度的2026 WWDC開發者大會即將於6月9日至13日盛大登場，在大會開幕前夕，蘋果官方照慣例公布了「Swift Student Challenge」學生挑戰賽得獎名單，今年台灣共有8位優秀學生脫穎而出，其中就讀台北護理健康大學資管系二年級的傅羿綸更入選「傑出獲獎者」，將前進美國Apple總部，他興奮說自己夢想成真，同時希望可以遇到蘋果執行長庫克，準備要向他展示自己的《ReMinder》App。榮獲「傑出獲獎者」殊榮的傅羿綸，目前就讀於台北護理健康大學資管系二年級。當初為了以優惠價格取得蘋果開發者會籍而決定參賽，他所開發的App《ReMinder》靈感來自大一時參加學輔中心的香氛蠟燭手作課。傅羿綸將課程中用蠟筆在紙上自由揮灑再撕碎拼貼的過程搬上平板，希望能為忙碌的使用者提供釋放壓力的療癒體驗。談到獲獎心情與即將啟程的Apple Park之旅，傅羿綸直呼這一切「像是夢想成真」，他說希望能有機會向蘋果執行長庫自我介紹並親自展示自己開發的App。此外，他也計畫與蘋果工程師進行交流。對於未來的終極目標，傅羿綸表示，期望未來能有機會在Apple工作，他也希望能藉此機會親身體驗蘋果獨特的環境與思維模式，並夢想著能打造出改變世界的產品。對於近期熱門的AI技術，傅羿綸認為「AI是協作者而非取代者」，在開發《ReMinder》的過程中，AI大約包辦了一半的角色，他透過與AI討論靈感、產出初版程式碼，但他也強調，最終的程式碼審核、修改、整合，以及介面設計與互動流程等創意發想，仍然是由人類主導，形成良好的人機協作模式。另一位備受矚目的獲獎者是年僅17歲、就讀陽明交大附中二年級的朱家佑。從小學習鋼琴，高中開始學吉他，近一年才在朋友介紹下接觸程式設計便產生濃厚興趣。此次他開發的《Blues Journey》App，核心概念是將音樂學習「遊戲化」，透過小遊戲降低特定音樂類型的入門門檻，協助使用者更容易理解。回憶起收到獲獎通知的瞬間，朱家佑表示當時自己正在運動，得知消息後心跳加速、非常激動，一開始甚至不敢相信，還懷疑是不是蘋果官網出錯。他也提到，希望之後還能往程式設計這條路邁進。在 2026年蘋果WWDC Swift學生挑戰賽中，台灣學生展現強大的開發實力，在8組得獎作品內容相當豐富，像是逢甲大學李柏霖的《ChipCraft》讓用戶能以iPhone輕鬆模擬從晶圓清洗到封裝的過程，是一款充滿台灣半導體特色的App；還有逢甲大學周竑宇的《WayFinder_AI》，為視障道路小助手，利用AI技術精準辨識斑馬線與紅綠燈，並透過語音提示方向導航，致力提升行人安全；以及海大梁祐嘉設計的吉他調音與效果器《RiffNode》App，能透過藍牙按鍵模擬實體效果器的踩踏爽感。《ReMinder》開發者：台北護理健康大學資管系2年級 傅羿綸《Blues Journey》開發者：陽明交大附中2年級 朱家佑《ChipCraft》開發者：逢甲資工碩士2 年級 李柏霖《Convolog》開發者：中央大學人工智慧國際碩士 1年級 譚聲全《LifeRings》開發者：陽明交通大學資工系2年級 吳浩瑋《RiffNode》開發者：海洋大學資工系4年級 梁祐嘉《WayFinder_AI》開發者：逢甲大學資工系3年級 周竑宇《PhysicsQuest》開發者：台灣大學資訊工程學系3年級 林映辰