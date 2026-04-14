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中華職棒富邦悍將今（14）日靠著孔念恩的再見安打，以4：3氣走味全龍，終止近期的2連敗。孔念恩賽後透露，打擊教練高國輝建議首球有失投就能大膽揮擊，最後收到不錯的效果。今日賽前受訪時，孔念恩分享本季高飛球率提升與高國輝的指導有關，將揮棒動作延伸，把力量帶出去；此外，高國輝幾乎是每打席都會提點打者，「上去該打哪裡的球、該放掉哪裡的球，輝哥每一次上去都講，他不是只有賽前講一次，他是每一次都講，1到9棒都講。」悍將此役前7局落後1分，8局下靠著葉子霆的高飛犧牲打追平戰局，不過9局上曾峻岳掉分，但9局下孔念恩把握二、三壘得點圈機會，敲出再見安打，生涯首度在主場獲選MVP。孔念恩賽後說，最後一個打席上去前，打擊教練高國輝建議攻擊策略，「輝哥說滑球第一顆進來，只要有浮起來，就可以大膽去揮，然後我就按照他的策略走，看到滑球來就直接揮棒，就有好的結果。」孔念恩表示，開季時狀況不是說特別好，慢慢調整到現在的狀態，「很開心自己可以幫球隊拿下勝利。」孔念恩透露，球擊出去的當下，還沒有把握會形成再見安打，「還是要等壘上的人回來才算結束。因為二壘是（王）勝偉學長，就是等他那分進來，裁判說結束才結束。」看到42歲資深學長王勝偉代跑范國宸，孔念恩沒有感到意外，「勝偉學長認真衝起來也是很快，『薑是老的辣』，還是很厲害、跑很快，在這個年紀，協調、機能都還不錯。」孔念恩目前高飛球比例60%，比過往幾年都還高，今日賽前受訪時，他透露今年有刻意將揮棒動作延伸，把力量帶出去，「去年秋訓就開始（改變），是輝哥建議的，他說打球要打平、打飛，不可能一直打滾地球，所以就想辦法把球打飛，只要打進場內就有機會形成安打，就看是長打還是短程安打。」孔念恩目前揮空率29.82％、三振率27.59％，他坦言不會太在意揮空率，反而比較在意能不能有效將球打進場內。孔念恩說，高國輝基本上每個打席都會跟打者分享攻擊策略，「上去該打哪裡的球、該放掉哪裡的球，輝哥每一次上去都講，他不是只有賽前講一次，他是每一次都講，1到9棒都講。」