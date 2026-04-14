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美國總統川普宣布對荷姆茲海峽實施封鎖，美國海軍則進行對伊朗港口的封鎖行動，不過，根據全球航運數據追蹤機構Kpler的航運資料顯示，1艘受到美國制裁的中國船今（14日）穿越荷姆茲海峽。根據路透報導，航運數據顯示，在美國對停靠伊朗港口船隻實施封鎖的第一個完整日，三艘與伊朗有關的油輪正經由荷姆茲海峽進入波斯灣。這三艘正在穿越海峽的船隻並非駛往伊朗港口，因此不在此次封鎖範圍之內。航運數據顯示，懸掛巴拿馬國旗的中程油輪「Peace Gulf」前往阿拉伯聯合大公國的哈姆里耶港（Hamriyah port）。航運追蹤機構Kpler數據顯示，該船通常將伊朗石腦油運往其他非伊朗的中東港口，之後再出口至亞洲。在此之前，也有兩艘受到美國制裁的油輪通過荷姆茲海峽，其中一艘名為「穆爾利基山號」(Murlikishan)的油輪正前往伊拉克，計畫於4月16日裝載燃料油。Kpler 數據顯示，該船先前名為「MKA」，曾運輸俄羅斯與伊朗石油。另一艘受制裁油輪「富星號」(Rich Starry)成為自封鎖開始以來，第一艘成功通過海峽並離開波斯灣的船隻，該油輪及其船東公司上海宣潤航運有限公司（Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd）因與伊朗進行貿易而受到美國制裁。目前尚無法立即聯繫到該公司取得評論。數據顯示，「富星號」是一艘中型油輪，正運載約 25 萬桶甲醇（methanol）。該船是在其上一個停靠港阿拉伯聯合大公國的哈姆里耶港（Hamriyah）裝載這批貨物。數據同時顯示，這艘由中國公司擁有的油輪上配備的是中國籍船員。中國外交部週二表示，美國對伊朗港口實施的封鎖是「危險且不負責任的」，並警告此舉只會加劇緊張局勢。不過，中方並未提及是否有中國船隻正在通過該海峽。