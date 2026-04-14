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▲鄧紫棋《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》12日圓滿落幕。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲鄧紫棋（右）和日料店老闆（中）、老闆娘合照，態度親切，沒有任何架子。（圖／店家授權提供）

香港鐵肺歌后鄧紫棋（G.E.M.）12日結束4場台北大巨蛋演唱會，吸引逾15萬觀眾進場朝聖，總票房上看6.8億台幣，寫下港星在該場地開唱的紀錄，不過天后唱完並沒有急著返港，昨（13）日現身東區高級日式料理餐廳用餐，《NOWNEWS今日新聞》取得店家和鄧紫棋的合照，老闆受訪時大讚鄧紫棋：「人超nice，完全沒有架子！」還透露女神胃口很好，食物都吃光光。昨天晚間，鄧紫棋和工作人員前往大安區知名無菜單日料店「純粋板前 割烹」吃飯兼辦慶功宴，店家提供和鄧紫棋的合影，可見她戴鴨舌帽，穿灰色成套運動服，與老闆和老闆娘一起比出剪刀手和讚的手勢，鄧紫棋牛奶色皮膚白到發光，大明星氣場藏不住。老闆透露，鄧紫棋自己一人把所有食物吃完，且本尊非常漂亮，人也很親切，沒有一點架子，有趣的是，鄧紫棋還很懂台灣時事，席間與同事邊吃邊討論日前台北中山區某日料店，一名壽司師傅疑似醉酒上工失態的熱門新聞。此外，工作團隊有將鄧紫棋造訪該間日料的過程拍成影片素材，可望日後於社群平台上架。據了解，該間日本料理店位於大安區日料一級戰區，店家以全新的「板前文化」（廚師站在砧板前烹調食物）席捲老饕圈，有別於傳統割烹店（強調現場烹調的互動感的日料店）給人嚴肅、沈靜的刻板印象，這家店強調師傅與顧客間的高頻率互動。料理長Benson曾經擔任健身教練，洪亮的嗓門與陽光笑容，搭配另一位師傅阿威的絕佳默契，讓用餐過程歡笑聲不斷。除此之外，本間日料店主打高CP值的江戶前無菜單料理（餐點以當天食材為準），以精湛的生熟食比例配置征服挑剔味蕾，店內食材講究時令，從暖胃的鮮甜蜆湯，到巧妙揉合油脂與清爽感的比目魚鰭邊握，每一道工藝皆展現職人底蘊。另外，本店採完全預約制，需透過電話或官方LINE帳號預約。