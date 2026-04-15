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▲現年19歲的全紅嬋正經歷職業運動員最艱難的身體發育難關，她在近期採訪中坦言，受體重增長與長期焦慮引發的失眠困擾，甚至一度產生退役念頭。（圖／路透／達志影像）

中國游泳協會近日正式公布「2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽」中國跳水隊參賽名單，這場將於5月1日至3日在北京國家游泳中心（水立方）舉行的頂級賽事，陣容呈現「新老搭配」態勢。最令外界關注的是，奧運金牌名將全紅嬋確定缺席本次大賽，而另一位奧運冠軍陳芋汐則僅出戰雙人項目，其搭檔改為年僅14歲的小將崔家溪。隨著參賽名單公開，全紅嬋的缺席成為討論焦點。現年19歲的全紅嬋正經歷職業運動員最艱難的身體發育難關，她在近期採訪中坦言，受體重增長與長期焦慮引發的失眠困擾，甚至一度產生退役念頭。自巴黎奧運後，她僅在全運會團體賽亮相，競技狀態尚在調整中。外界有聲音質疑全紅嬋是否已被放棄？但多數分析認為，教練團是為了保護正處於發育低潮期的她，給予更多空間進行身體與心理的恢復。在女子10米跳台項目上，奧運冠軍陳芋汐本次僅參加雙人比賽，搭檔是2012年出生的14歲小將崔家溪。崔家溪此前在全國比賽中曾跳出387分的高分，被視為衝擊2028年奧運會的潛力新星。單人10米跳台項目則由兩名新人蔣林靜與崔家溪挑大樑。蔣林靜作為全紅嬋的同門師妹，曾在蒙特利爾站跳出428分的驚人高分，此次首度挑戰世界大賽總決賽，表現備受期待。全紅嬋缺席的背景，還伴隨著近期延燒的網路暴力事件。國家體育總局與廣東警方日前已介入處理針對全紅嬋等運動員的網暴行為，一名徐姓男子因涉及網路騷擾被行拘10日。《人民日報》對此發表評論，呼籲大眾關注運動員的專業能力而非走向情緒化，強調真正的追星是給予尊重與理解，避免「捧殺與棒殺」的怪圈，以包容平和的文化土壤呵護頂尖人才的成長。▲在女子10米跳台項目上，奧運冠軍陳芋汐本次僅參加雙人比賽，搭檔並非全紅嬋。（圖／美聯社／達志影像）3米跳板：王宗源、鄭九源（單人及雙人）10米跳台：練俊杰、白鈺鳴（單人）；趙仁杰、楊志豪（雙人）3米跳板：陳藝文、陳佳（單人及雙人）10米跳台：蔣林靜、崔家溪（單人）；陳芋汐、崔家溪（雙人）📍混合團體：林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴本次跳水世界杯總決賽，中國隊派出4名奧運冠軍領銜多位潛力小將，不僅是為了捍衛主場榮譽，更是為下一個奧運週期進行人才梯隊的實戰演練。