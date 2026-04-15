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▲勇士VS快艇附加賽，勇士不被看好，超級王牌Stephen Curry今年季末連續傷停缺陣27場，賽季只打了43場，近六年最少。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士教練Steve Kerr是這方面專家，他有豐富執教經驗和解決危機智慧，化繁為簡。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

西區季後賽附加賽勇士vs.快艇，ESPN賽前預測快艇在主場有65%勝算。快艇例行賽42勝，勇士37勝，快艇有主場優勢和聯盟頂級王牌殺手Kawhi Leonard，加上勇士整季都被大中小傷兵所困，陣容從來沒有整齊過，賽前預測快艇有六成以上勝算，非常合理。勇士不被看好主因有幾個：1、勇士超級王牌Stephen Curry今年季末連續傷停缺陣27場，賽季只打了43場，近六年最少，附加賽前Curry傷癒歸隊只打4場比賽，上場時間還受到嚴密監控。2、勇士兩名主力長人Kristaps Porzingis季末傷癒復出打了5場，Al Horford趕在例行賽最後一周復出，只打了2場。3、嚴格來看勇士團隊根本沒有成形，勇士必須圍繞Stephen Curry打出更好團隊，事實上勇士整季都為核心主力傷兵所困，根本從來沒有組成套完美默契成熟團隊。4、附加賽打快艇，勇士只能以戰養戰，還得贏球，這場附加賽輸球就是回家放假，贏球才能爭西區第八種子。勇士在幾乎沒有團隊默契和完整陣容情況下直接在附加賽上場，這好像我們在室外球場打5on5鬥牛，四個隊友你可能認識，但沒有一起打過球當過隊友，一切只能隨機應變，順勢而為。勇士後衛De’Anthony Melton說得很清楚，「這是一場艱苦比賽和挑戰，因為我們整個賽季都在傷兵累累情況下前進，但我們都很清楚如何圍繞Stephen Curry打出最好團隊，這一點我們毫不擔心，當我們每個人都能努力打好防守，融入團隊，讓Stephen Curry打得自在舒服，他有能力帶領我們贏球。」勇士教練Steve Kerr是這方面專家，他有豐富執教經驗和解決危機智慧，化繁為簡，圍繞Stephen Curry，極速建立一套完整攻防體系以戰養戰，勇士已經不只一次證明他們可以闖過險關，贏下關鍵比賽。快艇有兩個主要對位優勢：1、Kawhi Leonard的進攻和單打，Leonard今年打出生涯年，進攻效率和單打成功率都會是勇士最難防守武器。2、前鋒John Collins的空手接應和空切都能給勇士禁區帶來最大威脅。在對位上，一旦讓Collins打得太舒服自在，他更擅長走底線接應+二波籃板跟進，勇士麻煩就大了。勇士必須掌控禁區和籃板，同時限制快艇的外線三分，打好防守+控制籃板仍是這場比賽決勝關鍵。快艇有65%勝算，我卻看好勇士贏球，這是勇士王朝留下來的球隊文化和Stephen Curry比賽主宰力。這一戰我們可以看清勇士搶西區第八種子的深度和可能。