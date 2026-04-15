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▲本賽季湖人與火箭的交手中，唐西奇一直是火箭隊的噩夢，他在過去5次對陣火箭時，平均能攻下32.0分。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪尚未開打，就已遭逢專家與傳奇球星的一致看衰。NBA傳奇名將、著名評論員巴克利（Charles Barkley）今日（14日）公開發表評論，認為在湖人兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣的情況下，湖人隊已毫無勝算，甚至預言這將會是一場毫無懸念的系列賽。湖人隊在季後賽首輪交手休士頓火箭隊前夕傳出重大噩耗，球隊兩大核心球員東契奇與里夫斯確定因傷缺席系列賽。這對湖人而言無疑是毀滅性的打擊，因為唐西奇剛以場均33.5分奪得2025-2026賽季的NBA得分王，且他在過去兩季對戰火箭時，幾乎是以統治級的表現主宰戰場。巴克利在節目中談到這組系列賽時，毫不留情地表示：「那兩個男孩（唐西奇和里夫斯）會上場嗎？如果他們不打，那一切就結束了（That’s a wrap）！火箭隊將會晉級。」巴克利進一步指出，失去這兩名主力的湖人隊，實力與火箭隊完全不在同一個等級：「我不認為失去他們兩人的系列賽會有多接近，火箭隊簡直是撿到了一個超級大便宜。」根據數據統計，唐西奇本季場均除33.5分外，還貢獻8.3次助攻與7.7個籃板；而里夫斯本季表現也極其出色，場均能砍下23.3分、5.5次助攻。在兩人同時缺席的情況下，湖人隊將極度依賴39歲的老將詹姆斯（LeBron James）。雖然詹姆斯擁有豐富的季後賽經驗，但在職業生涯的這個階段，身邊缺乏足夠的明星戰力支援，讓外界感到極度憂慮。本賽季湖人與火箭的交手中，唐西奇一直是火箭隊的噩夢，他在過去5次對陣火箭時，平均能攻下32.0分。然而，隨著核心戰力的缺陣，本賽季例行賽曾展現出的對戰優勢已蕩然無存。