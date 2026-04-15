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效力日本職棒埼玉西武獅隊的台灣重砲林安可，繼前場比賽敲出日職生涯首轟後，今（14）日交手歐力士猛牛隊再度展現火熱手感，單場敲出2支安打，寫下旅日以來首度單場雙安的紀錄。然而，轉播畫面上出現的一張球迷應援海報，竟意外成為社群討論的焦點，不少台灣網友看完海報畫像後紛紛驚呼：「這不是賴清德嗎？」林安可今日擔任先發第7棒、指定打擊，面對歐力士先發投手、WBC國手曾谷龍平，雖然首打席遭到三振，但在4局上復仇成功，敲出右外野安打助隊攻佔滿壘；6局上更鎖定橫山楓的滑球，擊出左外野二壘安打。總計林安可今日4打數2安打，包含一支長打，賽後打擊率上升至2成45。儘管西武隊最終以1：5不敵歐力士，且先發投手隅田知一郎因隊友守備失誤狂掉5分非責失分，但林安可穩定的打擊輸出已成為西武打線中不可忽視的戰力。不過比起場上的表現，此役轉播鏡頭捕捉到看台上的一張應援海報，讓台灣球迷在社群媒體上大歪樓。海報上寫著醒目的「林安可」三個字，但海報上的球員手繪畫像卻讓球迷看傻了眼，紛紛留言笑稱：「這誰啦！」這個畫像就讓許多台灣網友在社群上引發討論，有人指出：「根本超像賴清德。」不只賴清德被提到，黃子鵬、林昱珉、古林睿煬、孫易磊等人都被提到，總之就是不像林安可本尊。