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中華職棒富邦悍將21歲左投陳品宏昨（14）日迎接生涯初先發，主投3局失2分，他賽後給自己50分，「教練給我的課題，還是有些沒做到。」有趣的是，陳品宏登板前，現場DJ以「自稱卡洛琳老公」介紹陳品宏出場，他笑說確實喜歡Fubon Angels卡洛琳，春訓時看到悍將Twitch直播，跟著網友留言「誰誰誰的老公」，「沒想到就延燒成這樣。」陳品宏賽後受訪時透露，收到要在一軍先發的消息時，一開始非常緊張，「那時候一直在想說，『我能不能適任這個位置？』直到昨天還在緊張、不安、興奮，沒什麼睡覺。」以先發投手的身份站上投手丘，陳品宏說，有種達成夢寐以求的感覺，「職業初先發，難得有這個機會。」最終陳品宏在初先發繳出3局失2分（1分責失）的內容，被敲出5安，另外送出3次三振、3次保送。他給自己50分，「因為教練給我的課題，還是有些沒有做到，像是每位打者的第一顆好球，或是第一個出局數的重要性。」雖然每局都有遇到失分危機，但陳品宏壓低失分，「我的心態就是盡量把傷害降到最低，能讓打者打不好。」有趣的是，賽前介紹主隊球員時，現場DJ介紹陳品宏是「人狠話不多，一開口就自稱卡洛琳老公」，聽到DJ如此介紹自己，陳品宏也尷尬的笑了。陳品宏賽後笑說是自己「調皮」，「春訓的時候，然後Anu（悍將Twitch主持）在棚拍時直播直播，我就調皮了一下。」陳品宏笑說，當時看到直播上的留言，都留「誰誰誰的老公」，所以他也跟著下去玩，「沒想到就延燒成這樣。」陳品宏坦言，最喜歡的啦啦隊女孩是卡洛琳，但當時聽到現場DJ介紹有點傻眼，「我在旁邊坐著這樣聽，好奇我會被介紹成什麼...『OK，我接受了』，沒有什麼抗拒。」