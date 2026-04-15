紐約洋基隊的內野手「壞小子」齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）再次成為輿論攻擊的焦點。在此前對陣坦帕灣光芒隊的比賽中，齊森姆被指控在二壘擔任跑者時，向打者傳達對手投手的球種，引發光芒隊先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）在投手丘上震怒咆哮。由於奇澤姆近期失誤頻傳且言論爭議不斷，此舉再次引燃球迷怒火，紛紛痛批他是球隊的「問題兒童」。

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挑釁動作引爆衝突　投手丘上火藥味十足

事件發生在2局上半，奇澤姆擊出二壘安打出壘後，在次打者葛里切克（Randal Grichuk）打擊時，重播畫面捕捉到齊森姆在二壘上有不尋常的動作。他在投球前對著打者揮動右手數次，疑似在傳達球種或球路位置。

光芒隊投手拉斯穆森察覺異狀後，在三振掉打者葛里切克後，隨即轉頭對著二壘的齊森姆大聲怒吼。面對對方的怒氣，奇澤姆不僅毫無悔意，甚至雙手一攤擺出無所謂的挑釁姿勢，讓場面一度陷入僵局。

齊森姆有錯嗎？規則上並無問題

根據美國媒體《雅虎體育》解釋，二壘跑者透過觀察傳達暗號被視為棒球傳統戰術的一部分，與非法利用電子設備的「暗號門事件」性質不同。拉斯穆森在5局冷靜後，也主動向齊森姆表示歉意。

然而，齊森姆的風評並未因此好轉。他在前一天（11日）的比賽中才因守備判斷失誤導致球隊遭到再見逆轉，賽後受訪時甚至宣稱「不知道規則」，引發輿論譁然。針對此次暗號事件，美國媒體《Jomboy Media》公開影片後，球迷紛紛留言毒舌諷刺：「就算齊森姆真的在傳暗號，誰會相信他？」、「這傢伙就是個只剩身體素質的笨蛋球員代表」、「明明還在輸球，這個敗北者竟然還在那裡挑釁」、「投手根本不需要向這種小聯盟水準的球員道歉」。

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...