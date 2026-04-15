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▲對於接下主持挑戰，王瞳坦言內心感到「戰兢恐懼」。（圖／網紅與善的距離提供）

▲《網紅與善的距離》節目集結百位人氣網紅與影視大咖，走入社福機構的第一線。（圖／網紅與善的距離提供）

全新大型公益實境節目《網紅與善的距離》昨（14）日舉辦入圍網紅見面會，現場網羅百位正妹創作者同場競豔，原定招募60位名額，因報名過於踴躍，總導演伍宗德最終從180位報名者中擴大挑選百位加入，而第二集節目主持人王瞳接棒首集主持人蕭薔，共同為公益發聲，王瞳表示：「如果能將影響力與資源發揮在公益上，會是非常棒的事！」王瞳昨天帶著霸氣樂團一起參與這次的活動，她認為每個位置的人都有影響力，「我覺得藝人有影響力，網紅的影響力也很大，甚至很羨慕網紅會被斗內，如果能將這份巨大的影響力與資源發揮在公益上，會是非常棒的事！」這也是她參與活動的初衷，希望能透過跨界的力量，讓更多人關注需要幫助的角落。對於接下主持挑戰，王瞳坦言內心感到「戰兢恐懼」，因為網紅都很年輕、步調極快，最近自己跟室友美樂同住後，更發現彼此竟然有代溝，對方完全不知道我們那個年代的歌手，說話的話題也也差很多。這讓她一度害怕自己不足，甚至懷疑自己做不好主持人的工作，因此隨時讓自己保持在準備好的狀態。當百萬流量遇上無聲的角落，會激盪出什麼樣的火花？全新公益實境節目《網紅與善的距離》由資深製作人伍宗德發起，攜手「願有情 Action」與人間衛視共同打造。節目集結百位人氣網紅與影視大咖，走入社福機構的第一線。《網紅與善的距離》打破公益節目的沈重刻板印象，開啟全新「以鏡頭行善」的挑戰模式，節目海選百位風格迥異的網紅，在26集的賽程中，他們必須運用創意短影音詮釋善行，並接受13位權威評審的嚴格檢視與殘酷淘汰。節目由「第一美女」蕭薔、王瞳、白冰冰、陳美鳳、陳亞蘭、狄鶯等13位重量級藝人輪番主持，引領網紅們在流量競爭中尋找行善的本質。《網紅與善的距離》是一場關於創意、勇氣與愛心的生存賽，看網紅們如何突破自我，縮短流量與善的距離，贏得社會最真摯的掌聲。《網紅與善的距離》5月10日晚間8點在人間衛視及網路平台首播。