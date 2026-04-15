氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，台灣近期受微弱鋒面影響，各地維持多雲到晴天氣，北部偶有局部短暫降雨，高溫略降，其餘地區仍偏暖熱。周五至周六另一道鋒面掠過，北部與東半部降雨機率增加，但整體雨勢不明顯。隨後乾空氣南下，周日至下周二轉為晴朗穩定，白天偏熱、日夜溫差擴大，天氣變化以溫度起伏為主。
今鋒面報到！北台灣局部短暫雨 南部熱飆36度
吳德榮指出，昨（14）日各地高溫約落在33至35度之間。今（15）日清晨觀測顯示，台灣北部海面出現微弱鋒面雲系，結構鬆散，僅伴隨零星降水回波，各地仍未出現降雨情形，馬祖地區則有濃霧現象。截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫約在19至21度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今、明兩天（15、16日）微弱鋒面持續在北部海面附近徘徊，各地大致為多雲時晴天氣。北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，高溫略為下降；其他地區則依舊維持偏暖偏熱。今日氣溫預測為北部21至31度、中部19至33度、南部19至36度、東部19至34度。
周五又有鋒面！周末短暫變天 強颱辛樂克持續減弱
至於未來天氣變化，周五（17日）下午至周六（18日）將有另一道微弱鋒面掠過，北部與東半部轉為偶有局部短暫雨，其餘地區仍以多雲到晴為主。周五白天仍感悶熱，周六起北部與東部氣溫略降，北部轉為相對舒適，中南部則依舊偏熱。
到了周日至下周二（19至21日），鋒面通過後乾空氣南下，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫回升偏熱，但日夜溫差明顯。下周三、四（22、23日）水氣再度增加，大氣環境轉趨不穩定，雲量略增，山區午後有局部陣雨機率，各地白天仍偏高溫。至於下周五（24日）則預計有另一波鋒面影響，後續變化仍需持續觀察。
此外，中央氣象署於15日凌晨2時資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島北方海面，持續朝北北西方向移動。預測未來將在日本南方海域出現大幅轉向，受到西風風切影響，其結構將逐步被破壞並持續減弱，對台灣與日本均不構成威脅。
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吳德榮指出，昨（14）日各地高溫約落在33至35度之間。今（15）日清晨觀測顯示，台灣北部海面出現微弱鋒面雲系，結構鬆散，僅伴隨零星降水回波，各地仍未出現降雨情形，馬祖地區則有濃霧現象。截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫約在19至21度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今、明兩天（15、16日）微弱鋒面持續在北部海面附近徘徊，各地大致為多雲時晴天氣。北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，高溫略為下降；其他地區則依舊維持偏暖偏熱。今日氣溫預測為北部21至31度、中部19至33度、南部19至36度、東部19至34度。
至於未來天氣變化，周五（17日）下午至周六（18日）將有另一道微弱鋒面掠過，北部與東半部轉為偶有局部短暫雨，其餘地區仍以多雲到晴為主。周五白天仍感悶熱，周六起北部與東部氣溫略降，北部轉為相對舒適，中南部則依舊偏熱。
到了周日至下周二（19至21日），鋒面通過後乾空氣南下，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫回升偏熱，但日夜溫差明顯。下周三、四（22、23日）水氣再度增加，大氣環境轉趨不穩定，雲量略增，山區午後有局部陣雨機率，各地白天仍偏高溫。至於下周五（24日）則預計有另一波鋒面影響，後續變化仍需持續觀察。
此外，中央氣象署於15日凌晨2時資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島北方海面，持續朝北北西方向移動。預測未來將在日本南方海域出現大幅轉向，受到西風風切影響，其結構將逐步被破壞並持續減弱，對台灣與日本均不構成威脅。