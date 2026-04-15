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市場表現

科技股持續領跑

市場觀點與專家分析

能源與通膨數據

銀行股財報壓力

儘管美國與伊朗在上週的談判以破局收場，但交易員並未因此恐慌，反而對兩國最終達成協議持樂觀態度。美股週二（14日）收盤上漲，三大指數同步走高，標普500指數逼近歷史收盤高點。道瓊工業指數上漲317.74點或0.66%，收報48535.99點；標普500指數上揚81.14點或1.18%，收在6967.38點，目前距離52週高點不到1%；那斯達克指數勁揚455.35點或1.96%，收23639.09點；費城半導體指數挺升184.60點或2.04%，收9224.12點。根據CNBC報導，科技股再次成為支撐大盤的主力。甲骨文（Oracle）上漲4.7%，延續了前一交易日超過12%的漲勢。輝達（Nvidia）和Palantir Technologies亦同步收紅。台積電ADR（TSM）漲10.35美元或2.80％、收379.92美元華爾街再度展現了面對地緣政治不確定性的韌性。儘管美伊上週末的談判破裂，主要指數本週伊始仍強勢上漲。美國總統川普（Donald Trump）週一表示：「對方已經聯繫了我們。」他還補充道：「他們非常渴望達成協議。」週一的漲幅已完全收復了自伊朗戰爭爆發以來標普500指數的所有失地。Baird投資機構的梅菲爾德（Ross Mayfield）表示：「我不想排除局勢再次升級並出現更多下行空間的可能，但我認為機率不高。我認為市場已經對伊朗問題反映了一定程度的焦慮。」他補充說：「目前市場已接近歷史高點，整體部位更加乾淨，加上財報季可能帶來的利多氛圍，背景相對有利。」對於伊朗局勢，梅菲爾德樂觀認為衝突不會持續到下半年。白宮官員週二向CNBC表示，目前正在討論舉行第二輪美伊談判，儘管目前尚未正式排定行程。油價逆轉了前一日的漲勢。西德州中級原油（WTI）期貨下跌7.87%，收於每桶91.28美元；布蘭特原油期貨下跌4.6%，收於每桶94.79美元。此外，週二公布的3月份生產者物價指數（PPI）漲幅遠低於預期，這也進一步提振了市場情緒。儘管大盤表現亮眼，部分公司在公布財報後股價仍面臨壓力。富國銀行（Wells Fargo）業績不如預期，股價下跌逾5%；摩根大通（JPMorgan Chase）雖公布優於預期的第一季財報，但下調淨利息收入預測，股價小幅走低。