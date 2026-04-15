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川普的譴責讓梅洛尼再遭重創

美國與義大利兩位昔日立場親近的政治盟友公開撕破臉！義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表態反對美國總統川普（Donald Trump）批評教宗的言論，川普14日接受一家義大利報紙採訪時，公開直言不諱地斥責他最親密的歐洲盟友之一，稱梅洛尼「缺乏勇氣」，且讓華盛頓感到失望。根據路透社報導，梅洛尼曾是川普的堅定支持者，但在川普於2月與伊朗開戰後，她便與其保持距離。她13日公開批評川普對教宗良十四世的猛烈抨擊，稱其言語攻擊「令人無法接受」。川普在接受《晚郵報》（Corriere della Sera）採訪時作出回應，表示梅洛尼「與我想像的非常不同」，並譴責她拒絕協助重新開放遭伊朗封鎖的荷姆茲海峽。川普先前曾多次稱讚梅洛尼，但他在電話中向義大利記者直言：「我對她感到震驚。我以為她有勇氣，但我錯了。」記者問到川普是否與梅洛尼談及此事，川普回答「沒有，她只是說義大利不想捲入其中（美伊戰爭）。儘管義大利的石油來自那裡，儘管美國對義大利非常重要，她認為義大利不應參與，她覺得美國應該替她做這差事」。對於梅洛尼稱川普對教宗的批評「令人無法接受」，川普則回應「真正令人無法接受的是她，因為她根本不在乎伊朗是否擁有核武，伊朗若有機會，將能在2分鐘內把義大利炸成碎片」。《晚郵報》指出，在長達6分鐘的獨家專訪中，川普嚴厲批評梅洛尼，「她已經不是以前的她了，義大利也永遠不會再是以前的義大利了。移民正在摧毀義大利和整個歐洲」。白宮拒絕就報導中的言論發表評論。梅洛尼辦公室也拒絕置評，但各派政治人物紛紛站出來為她辯護，其中包括義大利副總理兼外交部長、力量黨（Forza Italia）黨魁塔加尼（Antonio Tajani）。塔加尼在社群平台X（舊稱推特）上發表聲明稱：「我們過去是、未來也將一直是西方團結的真誠支持者，以及美國堅定的盟友。但這種團結是建立在忠誠、尊重和相互坦誠的基礎之上。」他對梅洛尼譴責川普攻擊教宗的舉動表示讚賞，並補充道：「關於教宗良十四世，她說出了我們所有義大利公民的心聲。」川普的批評標誌著他對梅洛尼態度的劇烈轉變。梅洛尼是唯一參加他2025年就職典禮的歐洲領導人，川普甚至在一個月前還稱讚她是「一位偉大的領導者」。這次公開斥責讓梅洛尼本就動盪的一個月雪上加霜。她在3月輸掉了一場關鍵的司法改革公投，隨後她的政治盟友奧班（Viktor Orban）也在匈牙利下台。美國、以色列在海灣地區的戰爭因能源成本飆升而威脅到經濟體系，且在義大利國內極度失察民心，這使得梅洛尼與川普走向了衝突。為了與衝突保持距離，梅洛尼上個月拒絕讓美國戰機使用西西里島空軍基地對伊朗進行戰鬥行動，並於14日暫停了與以色列的軍事合作協議。川普對此表示，能源價格的飆升理應激勵嚴重依賴油氣進口的義大利，去協助重新開放荷姆茲海峽。川普說道：「他們支付著全球最高的能源成本，卻甚至沒準備好為荷姆茲海峽而戰……他們只能指望唐納·川普來維持航道開放。」