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▲大S生前的代言照，至今仍在品牌社群上。（圖／大S 徐熙媛FB）

女星大S（徐熙媛）在去年2月過世，讓她的許多親朋好友至今仍非常悲痛。不料近日，有網友發現在大S過世後，很多代言品牌仍用她生前代言照在社群宣傳，引發是否消費逝者的討論。而對此，小S（徐熙娣）經紀人回應，表示這是家屬與品牌討論後的共識，想要保留大S生前的美好形象，希望讓大家繼續看到她最動人一面。大S生前為多個美妝及保健食品品牌代言，有美容大王稱號的她，也讓代言品牌一同受到關注。但如今她已過世1年多，卻仍有部分品牌將她代言照放在社群宣傳，遭疑是否在消費逝者。而對此，據《ETtoday》報導，小S經紀人表示這是家屬與品牌討論後的共識，想要保留大S生前自信、漂亮的美好形象，讓大眾繼續看到她最動人一面，加上代言期限未到，雙方過去都合作良好，才沒有將相關素材撤下，希望外界以溫暖的視線看待。小S在去年經歷喪姊之痛後，沉寂1年多才逐步回到演藝圈，而日前她出席代言品牌，透露至今仍常常夢到大S，一天約有4、5天，提及夢中內容，小S說夢到兩人一起去上節目，但一直忘詞、處於很緊張狀態，笑說可能是擔心隔天要出席的活動。就算沒有夢到大S，她只要人生經歷什麼事情、心情都會透過WeChat與姊姊分享，傳訊說：「珊（大S乳名），妳要把力量給我！」就連節目播出前，小S也會求助大S：「珊我節目要播了，快用妳的力量讓大家看。」有特別的事情或心情都想跟姊姊分享，直言這種互動方式對她來說很重要。而小S近日也回歸《小姐不熙娣》主持棒，再次回到螢光幕前，她坦承一開始錄製的時候情緒都會高高低低，但派翠克都幫她控制得很好，「也許不習慣看到崩潰大哭的小S，或是明明應該悲傷中卻又大笑的人。」但她認為不管喜不喜歡，都是用最真實的情緒去錄《小姐不熙娣》。