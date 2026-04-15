嘉義知名零食電商「疲老闆」14日晚間突拋震撼彈，宣布實體門市正式結束營業，9年創業心血收攤。疲老闆表示過去一年多持續苦撐，最終仍不敵壓力選擇關店，未來將先沉澱調整。疲老闆曾於2025年爆出高達2億元債務危機，他在昨日影片中強調仍會面對債務問題，承諾負起責任，該還的會持續償還，盼外界給予時間重新出發。
「零食界好市多」疲老闆宣布門市收攤！親自PO片：該還會還
疲老闆在影片中向支持者致意，強調「疲老闆沒有不見，只是換個生活方式出現」，無論支持或批評聲音都會持續面對。他提到，結束營業的決定並非一時衝動，而是經過長時間掙扎後的選擇，目前因仍有家庭與孩子需要照顧，接下來會先讓自己沉澱、調整狀態，再思考未來方向，也希望外界能給予時間重新出發。
對於一路並肩作戰的員工，疲老闆表達不捨，「不是說，我不要你們了」，強調自己已盡全力為團隊爭取機會與條件，也期盼大家未來能有更好的發展。他重申，該承擔的責任仍會面對，「該還的我一定會還」，只是現階段需要暫時停下腳步。
疲老闆曾遭爆身背2億債務！與鳳梨鬧翻爭議曝
回顧過往爭議，疲老闆早在2025年3月便爆出財務危機，坦承公司累積高達9位數債務，甚至一度傳出達新台幣2億元。他當時解釋，因擴張經營規模導致資金調度失衡，加上零食產業毛利偏低，以及整體景氣影響，最終出現跳票問題，經營壓力持續累積。
風波期間，他與網紅鳳梨（吳泓逸）爆發激烈爭議，雙方透過直播與社群平台互相指控。疲老闆認為對方設局，導致公司設備、資產與商標權遭轉移，形同被架空；鳳梨則反駁，表示自己只是協助找資金並代墊款項，甚至指出對方未依約償還500萬元，雙方說法分歧，引發外界高度關注。
儘管爭議延燒，疲老闆事後多次強調不會逃避責任，並持續與廠商協商還款方式，承諾會逐步清償債務。然而在長達一年多的經營壓力下，最終仍難以維持營運，決定讓品牌暫時畫下句點。
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疲老闆在影片中向支持者致意，強調「疲老闆沒有不見，只是換個生活方式出現」，無論支持或批評聲音都會持續面對。他提到，結束營業的決定並非一時衝動，而是經過長時間掙扎後的選擇，目前因仍有家庭與孩子需要照顧，接下來會先讓自己沉澱、調整狀態，再思考未來方向，也希望外界能給予時間重新出發。
對於一路並肩作戰的員工，疲老闆表達不捨，「不是說，我不要你們了」，強調自己已盡全力為團隊爭取機會與條件，也期盼大家未來能有更好的發展。他重申，該承擔的責任仍會面對，「該還的我一定會還」，只是現階段需要暫時停下腳步。
回顧過往爭議，疲老闆早在2025年3月便爆出財務危機，坦承公司累積高達9位數債務，甚至一度傳出達新台幣2億元。他當時解釋，因擴張經營規模導致資金調度失衡，加上零食產業毛利偏低，以及整體景氣影響，最終出現跳票問題，經營壓力持續累積。
風波期間，他與網紅鳳梨（吳泓逸）爆發激烈爭議，雙方透過直播與社群平台互相指控。疲老闆認為對方設局，導致公司設備、資產與商標權遭轉移，形同被架空；鳳梨則反駁，表示自己只是協助找資金並代墊款項，甚至指出對方未依約償還500萬元，雙方說法分歧，引發外界高度關注。
儘管爭議延燒，疲老闆事後多次強調不會逃避責任，並持續與廠商協商還款方式，承諾會逐步清償債務。然而在長達一年多的經營壓力下，最終仍難以維持營運，決定讓品牌暫時畫下句點。