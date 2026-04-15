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前總統馬英九近期遭爆疑似失智，作家楊渡昨（14）日指他「會重覆問1件事，看人的眼神有些惶然」，讓馬英九特別透過基金會聲明澄清，表示自己只是年紀大，會見忘，但並未嚴重到不分清廉、貪瀆。對此，前台中市長胡志強也發聲了，請大家記得馬英九的清廉自持、全力為民，體諒歲月的痕跡。針對外界近期揣測馬英九疑似失智，胡志強昨晚間發聲，問大家心中印象最深刻的英九兄，是什麼樣子呢？他提到馬英九從政期間，做的好事很多，大家都還記得住，馬英九真正是一位清廉自持，全力為民的好人。胡志強說：「如今時光流轉，每個人都會老，我們與其執著於歲月的變化，不如瞭解他、幫助他、支持他，甚至同情他。夕陽西下，伴他餘輝，身為老友，也記得他日正當中之時。記得他的好，也體諒歲月的痕跡！」對此，大批網友也紛紛留言表示：「馬前總統真的是好總統，老人有失智症是正常」、「世間無常，放過馬總統」、「胡市長是個溫暖的人」、「人之所以為人，就是能同感、幫助他人」、「每個人都要面對、接受老」等。