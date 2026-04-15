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▲江宏傑（左）與木木（右）一起出現在信義區，合體拍攝手機廣告。（圖／江宏傑 Chiang Hung-Chieh﻿ FB）

37歲的台灣桌球好手江宏傑，4年前與日本國手福原愛離婚後，逐漸走出低潮，許多人也因此對他的私生活非常關心。而日前，他被捕捉身邊出現新女伴，還穿著同色系服裝在信義區親密地有說有笑，對方就是他過去同經紀公司師妹木木（林葦妮），原來兩人是合體拍手機廣告。江宏傑近日被捕捉在信義區同框木木，據《CTWANT》報導，兩人穿著同色系服裝，親密的有說有笑，原以為是新女伴，不料是前經紀公司師妹木木，兩人一同為手機品牌拍廣告。只見曾一起主持社群直播的他們，展現超強默契，從一開始的對稿到之後的拍攝，幾乎都是一次完成，江宏傑也展現出多種充滿喜感的表情，完成導演多種要求。快速收工後，江宏傑與木木還一起跟現場的大家合照。江宏傑卸下國手身分後，將重心轉向演藝圈，積極參與綜藝節目錄製與各類活動演出。不同於賽場上專注嚴謹的形象，他在節目中展現自然真誠的一面，被觀眾形容為具有「鄰家男孩」般的親切氣質，逐漸在演藝圈站穩腳步。其中，他憑藉《全明星運動會》累積的紅隊領隊魅力，以專業且溫暖的形象受到大眾喜愛，陸續受到多個節目邀約後，還在去年以《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，人氣與國民好感度水漲船高，成為體壇轉戰影視圈的代表人物之一。在江宏傑專注於個人發展之際，福原愛則已與過去捲入風波的對象「橫濱男」再婚並懷孕，使兩人各自的人生走向再次成為媒體焦點，不過外界普遍認為，雙方如今各自前行，已逐步回歸平靜生活。