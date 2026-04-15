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洛杉磯湖人將在首輪坐鎮主場迎戰休士頓火箭。儘管湖人是西區前四種子並擁有主場優勢，但今（15）日湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）受訪時表示最強兩大得分點唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）都無限期缺陣，「本週不會再給任何新進展。」同時瑞迪克（JJ Redick）也曝光湖人硬戰強敵採取的策略，全隊的重擔將再次落在傳奇球星詹姆斯（LeBron James）身上。湖人季末遭逢巨變，唐西奇與里夫斯兩週前在對陣雷霆的比賽中意外同時受傷。目前唐西奇被診斷為腿筋二級拉傷，過去一週已赴西班牙接受專業治療，預計於本週返隊。雖然首戰上場機率不高，但球團還是期待他能在首輪系列賽中復出。相較之下，腹斜肌二級拉傷的里夫斯復原進度較慢，預計將缺席整個首輪系列賽。瑞迪克對此直言不諱：「目前兩人仍無限期缺陣，本週我不會提供任何最新消息。」在缺乏兩大主力的情況下，必須由詹姆斯扛起球隊。數據顯示，在雙星缺陣期間，詹姆斯展現了驚人的表現，場均貢獻28分，投籃命中率破5成、三分命中率更超過4成。瑞迪克在今日練習後表示，現階段戰術將極簡化：「我們不再玩複雜的戰術，重點在於減少失誤、卡位搶籃板。只要這兩點做好，我們就有機會贏下系列賽。」他同時宣布將在季後賽採取「9人輪替」，考察誰能在關鍵時刻挺身而出。儘管少了大將，但湖人也有好消息。根據隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，除了兩位傷兵外，其餘成員均全程參與了今日的練球。包括季末遭遇腳踝與手腕傷勢困擾的詹姆斯，目前身體狀況良好，並無任何傷病的跡象。此外，中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）與防守大閘史馬特（Marcus Smart）也已傷癒歸隊，將進入季後賽的9人輪替名單內。