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▲ESPN權威記者Shams Charania在節目中透露，萊利對於引援頂級球星的渴望已是聯盟公認的事實。（圖／路透／達志影像）

▲專業運動媒體《Bleacher Report》近日也發布文章，點名熱火是字母哥最理想的下家之一，。（圖／美聯社／達志影像）

儘管邁阿密熱火隊目前正準備在東區附加賽生死戰中對決夏洛特黃蜂，但球隊總裁「教父」萊利（Pat Riley）的目光顯然已投向了休賽季。根據多方消息與資深記者爆料，熱火隊預計在今夏發起大規模攻勢，目標直指密爾瓦基公鹿隊的超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。ESPN權威記者Shams Charania在節目中透露，萊利對於引援頂級球星的渴望已是聯盟公認的事實。Charania表示：「當我與各隊高層交談時，大家都非常清楚：萊里想要他的大鯨魚、他的巨鯊、他的老虎。熱火將重新回到字母哥的爭奪戰中，他們執著於找到那位能改變戰局的頭號球星。」事實上，熱火在今年2月的交易截止日前就曾提出以希羅（Tyler Herro）、新人中鋒凱萊爾·韋爾（Kel'el Ware）以及大量選秀權為核心的方案，儘管當時遭到公鹿拒絕，但隨著公鹿近期開除總教練瑞佛斯（Doc Rivers）並可能走向重建，這樁交易在今夏成行的機率大幅提升。專業運動媒體《Bleacher Report》近日也發布文章，點名熱火是字母哥最理想的下家之一，並提出了一份具體的「6換1」驚人報價：熱火獲得： 阿德托昆博公鹿獲得： 維金斯（Andrew Wiggins）、約維奇（Nikola Jovic）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、雅庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、2030年首輪籤、2032年首輪籤（前3順位保護）。這份提案認為，雖然熱火必須付出多名潛力新秀，但能成功留下希羅與韋爾將是巨大勝利。此外，維金斯的合約在2026-27賽季將成為到期合約，這對準備重建的公鹿極具吸引力。分析指出，雖然字母哥與阿德巴約（Bam Adebayo）的禁區搭檔可能會面臨進攻空間的挑戰，但這兩位防守大將所建構的防線將具備恐怖的威懾力。更重要的是，這能給予名帥斯波斯特拉（Erik Spoelstra）另一位MVP等級的球員來運籌帷幄。回顧歷史，只要斯波斯特拉手中有MVP級別的球星，他就能奪冠；即便是帶領二線球星，他也曾兩度闖入總決賽。引進阿提托康波無疑將讓熱火重新回到奪冠大熱門的行列。在2024-25賽季中期將功勳球星吉米・巴特勒（Jimmy Butler）交易至勇士後，熱火隊一直處於尋找新領袖的過渡期。目前排名東區第10種子的熱火深知目前的陣容難以競爭冠軍，萊里正準備動用多年累積的選秀與球員資本，在今夏的自由與交易市場中掀起波瀾。