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微弱鋒面徘徊 今明北台灣轉陰

▲今（15）日開始將有2波春雨鋒面接連影響台灣，並帶來雨勢。（圖／林老師氣象站臉書）

周五再一波鋒面 周六雨下最多

▲氣象署說明，未來一周有2波鋒面，分別在周三、周五影響台灣，替北部、東部帶來降雨。（圖／中央氣象署）

周日逐漸放晴 颱風動態整理

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）

近期台灣各地天氣高溫悶熱，不過今（15）日開始將有2波春雨鋒面接連影響台灣，綜合中央氣象署、氣象專家吳德榮與林得恩預報，周末的降雨範圍最廣、雨勢最為明顯，北部、東半部感受將轉為濕涼，《NOWNEWS》也透過本文整理一周降雨熱區、變天時間點與氣溫變化。吳德榮表示，今明兩天台灣受微弱鋒面影響，這波鋒面結構較為鬆散，持續在北部海面附近徘徊，各地大致維持多雲到晴的天氣型態，僅有北台灣偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨，高溫也會略為下降，中南部則依舊維持偏暖、偏熱的氣溫。林得恩指出，周五（4月17日）天氣將迎來另一波顯著轉變，新一波春雨鋒面再度接近台灣，屆時桃園以北、東半部都將轉為有「局部短暫陣雨」的天氣，竹苗也會有「零星短暫陣雨」，中南部山區在午後也要注意零星短暫陣雨，其它地區繼續維持多雲到晴。氣象署預報員黃恩鴻說明，周六（4月18日）隨著鋒面通過、東北季風增強，將是水氣最多、降雨區域最廣的時候，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區全天不定時都會有「局部短暫陣雨」發生，民眾假日外出務必記得攜帶雨具備用。吳德榮補充，鋒面通過後，周日至下周二（4月19日至4月21日），隨著乾空氣南下，台灣各地的天氣將轉為晴朗穩定，雖然白天氣溫會再度回升且感受偏熱，但是日夜溫差將會明顯擴大，天氣變化主要以溫度起伏為主，民眾早出晚歸需特別留意並適時調整衣物。此外，今年第4號強烈颱風辛樂克位在關島北方海面，並持續朝北北西方向移動，預測資料顯示，辛樂克未來將在日本南方海域出現大幅轉向，並且受到環境西風風切影響，結構會逐步被破壞並持續減弱，因此對台灣與日本的天氣均不會構成威脅。