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在美伊談判希望與生產者物價指數（PPI）數據帶動下，美股四大指數週二全數走高，再加上台指期夜盤上漲348點，顯示市場情緒明顯轉向樂觀，帶動台北股市今（15）日開盤上漲72.99點、來到36369.11點，隨後衝至36727.49點新高點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.22點、來到356.22點。今日開盤量大強勢個股：群創、聯合再生、旺宏、康舒、國巨*；開盤量大弱勢個股：友達、台玻、光洋科、金居。權值股多數走高，權王台積電以2065元開出，上漲10元，隨後衝至2075元新天價；台達電開盤上漲35元、來到1785元；鴻海開盤上漲4元、來到211.5元。美國與伊朗可望重啟談判的預期升溫。美國總統川普表示，白宮已接獲伊朗方面聯繫，有意「達成協議」，並透露未來兩天內可能在巴基斯坦展開新一輪會談。此外，荷姆茲海峽局勢仍受到高度關注。美國對荷姆茲海峽的封鎖已正式生效，美國中央司令部表示，在首日行動中未有船隻成功通過封鎖，並有6艘商船依指示折返。市場評估，若衝突持續升溫，仍可能對能源供應造成進一步衝擊。至於國際油價部分，布蘭特原油跌至每桶95美元附近，美國西德州原油亦回落至92美元水準。同時，國際能源署IEA下修今年全球石油需求預測，進一步壓抑油價走勢。與此同時，美國公布的通膨數據也為市場提供支撐。3月生產者物價指數（PPI）月增0.5%、年增4.0%，低於市場預期，核心PPI月增僅0.1%，顯示基礎通膨壓力仍受控。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲317.74點或0.66%，收48535.99點，那斯達克指數上漲455.35點或1.96%，收23639.08點，標普500指數上漲81.14點或1.18%，收6967.38點，費半指數上漲184.60點或2.04%，收9224.12點。台股ADR漲多跌少。台積電ADR上漲2.79%，日月光ADR上漲1.21%，聯電ADR下跌1.13%，中華電信ADR上漲0.97%。此外，台指期夜盤以31943點開出，盤中最高衝至36738點，終場上漲348點或0.96％，收在36725點；台積電期貨夜盤上漲15元或0.73％、收2070元。