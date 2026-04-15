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針對洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平於昨日比賽中遭觸身球重擊右肩一事，道奇隊投手教練助理麥金尼斯（Connor McGuiness）於今（15）日賽前給出了令球迷安心的答案。麥金尼斯證實，大谷翔平對於傷勢「並沒有特別說什麼」，明日（16日）在主場對陣紐約大都會隊的「二刀流」先發計畫將照常進行，不受影響。大谷翔平在昨日（14日）的比賽首打席，遭到大都會左投彼得森（David Peterson）一顆時速94英哩（約151.3公里）的伸卡球直接擊中右肩胛骨附近。當時大谷表情極度痛苦，引發外界對其明日登板投球的憂慮。儘管受傷，大谷昨日仍堅持打完全場，並在賽後被目擊於患部貼上大片藥膏。麥金尼斯今日受訪時輕鬆表示：「他什麼都沒抱怨，狀況看起來很好，讓我們期待明天的表現。」這番話等同於為大谷明日的二刀流出賽點了綠燈。回顧昨日受傷當下，包含中島防護員與麥金尼斯教練在內，教練團成員在大谷回到休息室後第一時間上前關切。當時大谷展現出高度的職業精神，一邊旋轉右肩進行伸展，一邊露出笑容向教練團示意「沒問題」，隨後也持續留在場上奮戰。大谷翔平目前正處於連續47場出壘的火熱紀錄中，明日他將以先發投手身分登板，同時負責打擊。隨著教練團正式定調傷勢不影響出賽，大谷將在自家主場力抗大都會打線，並尋求在投手丘上拿下勝投，同時延續他驚人的出壘紀錄。道奇隊醫與防護團隊也會在賽前持續追蹤其肩部肌肉的反應，確保這位身價極高的「二刀流」球星在萬無一失的情況下上場。