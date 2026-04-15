（更新確定無法回歸：9：21）

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邁阿密熱火今（15）日作客夏洛特黃蜂，進行東區首場附加賽。熱火當家明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在第2節防守時，疑似遭黃蜂球星鮑爾（LaMelo Ball）倒地後拉扯後腳跟，導致失去平衡重摔在地。阿德巴約隨後因下背部傷勢被迫退場，本場比賽確定無法再上場。這對於正在拚搶季後賽門票的熱火隊而言，無疑是致命的噩耗。這起意外發生在比賽第2節，當時阿德巴約在干擾鮑爾投籃後準備回防，但慢動作回放顯示，已經倒地的鮑爾疑似用手拉扯了阿德巴約的後腳跟，導致這位熱火悍將尾椎重重著地。阿德巴約在地上緩了好幾分鐘才起身，隨後步履蹣跚地走向更衣室。掀起爭議的是，由於該回合在下一個死球前已發生球權轉換，裁判並未針對鮑爾的危險動作進行回放審視，也沒有給予判罰。轉播團隊隨後證實，阿德巴約因下背部傷勢本場比賽確定無法回歸，詳細傷情仍需進一步檢查。在巴特勒（Jimmy Butler）離隊後，阿德巴約本季打出職業生涯的代表作，正式接下邁阿密一哥的火炬。他在場上的統治力驚人，本季甚至曾對陣華盛頓巫師時創下單場狂飆83分的史詩級紀錄。熱火隊目前正處於「贏球或回家」的絕境，必須在客場連拿2勝才能晉級季後賽。過往熱火在總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）帶領下，曾上演「最強老八」一路殺進總決賽的奇蹟，但若少了阿德巴約坐鎮禁區，邁阿密的奇蹟之路恐將提前止步。若阿德巴約因傷長期缺陣，熱火預計將重用新秀威爾（Kel'el Ware）來填補禁區空缺。此外，核心戰力赫羅（Tyler Herro）、維金斯（Andrew Wiggins）以及小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）也必須扛下更多得分重擔。