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目前效力於休士頓太空人隊的日籍投手今井達也（27歲），因右臂疲勞被放入15天傷兵名單（IL）。今（15）日最新檢查結果出爐，顯示其手臂並無結構性損傷，狀態「良好」。然而，今井在接受美媒訪問時卻吐露了更深層的隱憂：他坦言自己極度不適應美國的生活方式，這極有可能是導致他身體疲勞的真正主因。根據太空人隊隨隊記者羅姆（Chandler Rome）與河原（Matt Kawahara）的報導，今井達也透過通譯表示，影像檢查結果顯示手臂一切正常。球團計畫在今井重新開始投球練習前，先安排一系列的投手手臂肌力強化訓練。今井自西武獅隊透過入札制度轉戰大聯盟，3月29日完成初登板，並在4月4日對陣運動家時繳出5.2局無安打、9次三振的代表作奪下首勝。然而，4月10日對戰水手隊時卻發生罕見亂調，僅投1/3局就送出5次四死球狂失3分遭到KO，賽後隨即傳出手臂疲勞的消息。在接受美媒採訪時，今井達也意外展現了感性的一面，坦承「心理壓力」對身體造成的影響。他表示：「除了棒球之外，我對於美國的生活方式真的沒辦法適應。無論是場內還是場外，這種不適應感恐怕就是導致手臂疲勞的原因。」當被問及具體困難時，今井舉例說明：「例如移動方式與日本完全不同，球員進食的時間點也不一樣。在日本我們通常回飯店才用餐，但在這裡必須在球場解決。」雖然今井在加盟前曾表示希望去一支沒有日本球員的球隊以挑戰自我，但如今看來，獨自在異鄉奮鬥的孤獨感與文化差異，已對他的競技表現產生負面影響。今井目前的戰績為1勝0敗，防禦率7.27。雖然生理檢查數據良好，但日本媒體分析認為，今井面臨的更像是「心病」。若無法儘速調整心態、融入美式作息，即便手臂力量強化，恐怕也難以發揮出在日職時期的統治力。太空人隊球團目前對今井展現極大耐心，除了身體復健，預計也將加強心理諮商與生活層面的支援，幫助這位潛力右投早日重返投手丘。