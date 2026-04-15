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▲柯震東（上排右4）與舒華（上排右3），曾一起出現在友人合照中。（柯震東IG@kaikaiko）

韓國女團i-dle成員葉舒華曾在2024年與柯震東傳出緋聞，原因是柯震東到舒華發出：「hey, i love you」的貼文下方留言，而女方經紀公司則火速否認。不料時隔近2年，今（15）日又兩人又爆出熱戀消息，還傳出柯震東媽媽曾在親友聚會中，大讚舒華大方有家教，似乎雙方已見過家長。舒華與柯震東時隔近2年後，再度傳出緋聞。據《鏡週刊》報導，有消息人士指出，兩人戀情在圈內已不是祕密，只是因女方粉絲的反對聲浪，才一直保持低調。根據報導指出，柯震東媽媽曾在聚會中大方提到舒華，稱讚她落落大方、非常有家教，似乎間接證實雙方已見過家長。除此之外，報導也指出柯媽媽在與親友提及兒子的幾段戀情時，也把舒華納入其中，因此被猜測已交往一段時間。而舒華近年來台參加活動與節目錄製的次數也越來越多，除了擔任網路綜藝《鑑定師》全球版主持人、參與實境節目《出去一下》、受邀擔任家鄉桃園市的觀光大使，日前還宣布加出演國片《幸福快樂的日子》等，頻繁往返也被認為有跡可循。事實上，兩人緋聞早在2024年就傳過，舒華先是因和陶晶瑩、賈靜雯、柯震東等人的合照引發熱議，幾天後舒華發文曬出美照，寫道：「hey, i love you」，釣出柯震東留言3個閉眼表情符號，兩人互動引發外界瘋猜戀愛中。舒華所屬經紀公司Cube娛樂罕見回應否認：「傳聞並無事實根據。」接著舒華本人也在沉寂一天後發布限時動態，曬出自己身穿運動服的美照，並在內文意有所指表示：「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』。」還表示：「謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」儘管沒有明說，卻讓人聯想到和柯震東的風波。而柯震東也在事後出席活動時，公開道歉表示：「就是路過的留言而已。」才讓緋聞告一段落。