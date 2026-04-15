美國與伊朗上週末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行談判，儘管整場談判進行了21小時，但最終以破局收場。美國總統川普（Donald Trump）14日接受媒體訪問時表示，美伊之間的新一輪和平談判「可能在未來兩天內」於巴基斯坦舉行。
根據紐約郵報報導，川普接受採訪時起初表示，討論「正在進行，但你知道，進展有點緩慢」，並暗示第二輪直接談判，可能會在歐洲某處舉行。
但在訪問進行半小時後，川普更新了進展。川普提到伊斯蘭馬巴德，並表示「你真的應該留在那裡（伊斯蘭馬巴德），因為未來兩天可能會有事情發生，而我們更傾向於去那裡。」
他補充稱，「這更有可能，你知道為什麼嗎？因為那位元帥做得非常好。」川普指的是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），去年巴基斯坦與印度陷入戰爭時，兩人在美國協助斡旋並於短短四天內結束戰事的和平協議過程中，建立了緊密的聯繫。
川普稱讚道：「我就是覺得他是個很棒的人，那位元帥。你知道他結束了與印度的戰爭，拯救了 3000萬人。」
川普並未透露誰將代表美國參加潛在的第二輪談判，但確認他本人不會出席。
他也在訪問中，針對報導稱美國在談判中要求伊朗暫停其鈾濃縮計畫至少20年一事表達不悅。川普說：「我一直說他們不能擁有核武，所以我不喜歡那個『20年』的說法。」
當被問及「暫停期限」是否能透過給予伊朗一個可以向國內人民交代的「勝利」，來促使協議達成時，川普回答：「我不想讓他們（伊朗）覺得自己贏了。」
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但在訪問進行半小時後，川普更新了進展。川普提到伊斯蘭馬巴德，並表示「你真的應該留在那裡（伊斯蘭馬巴德），因為未來兩天可能會有事情發生，而我們更傾向於去那裡。」
他補充稱，「這更有可能，你知道為什麼嗎？因為那位元帥做得非常好。」川普指的是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），去年巴基斯坦與印度陷入戰爭時，兩人在美國協助斡旋並於短短四天內結束戰事的和平協議過程中，建立了緊密的聯繫。
川普稱讚道：「我就是覺得他是個很棒的人，那位元帥。你知道他結束了與印度的戰爭，拯救了 3000萬人。」
川普並未透露誰將代表美國參加潛在的第二輪談判，但確認他本人不會出席。
他也在訪問中，針對報導稱美國在談判中要求伊朗暫停其鈾濃縮計畫至少20年一事表達不悅。川普說：「我一直說他們不能擁有核武，所以我不喜歡那個『20年』的說法。」
當被問及「暫停期限」是否能透過給予伊朗一個可以向國內人民交代的「勝利」，來促使協議達成時，川普回答：「我不想讓他們（伊朗）覺得自己贏了。」
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