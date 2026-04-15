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國民黨主席鄭麗文和中國領導人習近平於4／10會面，並帶回10項「惠台政策」，強調兩岸要民生經濟交流，藍營副主席蕭旭岑也在接受專訪時轉述，習近平表示台海不能有戰爭。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（15）日怒批，中國最終的目的就是要拿下台灣，國民黨根本是避戰避到用鬼話來投降。首先，葉耀元針對蕭旭岑表示「鄭習會將九二共識高度提升到中華文化、中華民族的層次」質疑，台灣只有不到三成的人有雙重認同（中國人+台灣人），以及不到5%的人具備單一中國認同，為什麼國民黨認為靠著打中國或大中華旗幟可以吸引到多數選民呢？葉耀元說，中國、中華、以及共同、共享、人類共同體，這全部都是中共宣傳的用語，以此綁著所有共產黨欲統治的人們，強加一個國族認同在他們身上。國民黨跟共產黨原來是國共一家，那你們怎麼對得起你們自己的前輩呢？另針對蕭旭岑轉述習近平認為 「台海不能走向戰爭，要有智慧，久久為功」，葉耀元認為，這句話基本上就是在胡扯，因為中國最終的目的就是要拿下台灣！你們的智慧是用在如何幫助中國拿下台灣而已，並不會改變任何結果。避戰避到用鬼話來投降，國民黨是也。