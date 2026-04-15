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金州勇士即將在16日NBA附加賽生死鬥強碰洛杉磯快艇，外界最關注的莫過於傷癒復出的球隊靈魂柯瑞（Stephen Curry）是否會受到上場時間限制。對此，球隊老將格林（Draymond Green）在接受《ESPN》採訪時公開表達支持，他認為為了柯瑞（Stephen Curry）的職業生涯長遠考量，教練團採取謹慎態度絕對是正確的選擇。格林直言，如果這已經是柯瑞職業生涯的最後一年，那大家當然可以不顧一切地讓他上場硬拚；但現實並非如此，柯瑞未來還有很長的路要走。格林表示：「我們擁有全聯盟由賽伯里尼（Rick Celebrini）領導的最強醫療團隊，他總是會做出正確的決定。如果在整個組織架構內達成共識，認為不應該讓一個在過去兩個半月僅出賽4場的球員，在季後賽層級的比賽中上場超過40分鐘，那我們就該遵守。」格林（Draymond Green）更強調，柯瑞（Stephen Curry）會給出他所能給予的一切，而其餘隊友的責任，就是補足他因為限時令而產生的戰力缺口。本季勇士以37勝45敗的戰績作收，且在例行賽最後遭遇3連敗，狀況不盡理想。柯瑞（Stephen Curry）本季至今出賽43場，場均貢獻26.6分與4.7籃板，但因膝傷長期缺陣，自歸隊以來僅打了4場比賽。觀察柯瑞（Stephen Curry）近期表現，他在4月5日對戰休士頓火箭時，在26分鐘內狂轟29分，展現高效戰力；但在隨後兩場對陣沙加緬度國王的比賽中，分別僅攻下17分與11分，上場時間也都控制在27分鐘內。而在最近一場面對快艇的賽事中，他則出賽29分鐘拿下24分。