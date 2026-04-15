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星巴克買一送一有星冰樂！大杯55元起 今喝3天咖啡優惠

《NOWNEWS今日新聞》試算最便宜星巴克買法！

大杯芒果火龍果檸檬星沁爽 55元！

◾️ 大杯美式咖啡57.5元！

◾️ 大杯那堤杯70元！

大杯香草風味星冰樂62.5元！

新品大杯「蘋果山茶花風味氣泡美式」67.5元！

CAMA CAFE：「燕麥拿鐵＋指定三明治」現折10元！

▲CAMA CAFE燕麥拿鐵＋指定三明治「現折10元」優惠。（圖／翻攝自CAMA CAFE FB）

天氣悶熱，快喝最新咖啡優惠消暑，根據星巴克官網，今（15）日起連續3天「星巴克買一送一有星冰樂」集團同慶好友分享日，最便宜大杯55元星沁爽開喝，美式57.5元、那堤70元、新品蘋果山茶花風味氣泡美式只要72.5元通通半價；CAMA CAFE表示，燕麥拿鐵搭配指定三明治「現折10元」最新咖啡優惠。根據星巴克官網，◾️（2杯原價220元）（2杯原價230元）（2杯原價280元）◾️（2杯原價250元）◾️（原價290元）提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。指定三明治品項：香濃熔岩起司三明治、蛋沙拉三明治、松露嫩蛋三明治（詳情以門市現場公告為主）。