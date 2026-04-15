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洛杉磯道奇隊主場今（15）日星光熠熠，除了大谷翔平、山本由伸等巨星備受矚目外，竟然還出現了韓流傳奇天團「BIGBANG」的身影。G-Dragon與大聲驚喜現身道奇體育場，不但讓道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）都瞬間化身「迷弟」衝上前激動擁抱，也與「令和怪物」佐佐木朗希開心交流，大聲更當場炫耀拿到的簽名球嗨喊：「我會一直替他應援。」道奇今日在主場對戰大都會，賽前練習時，BIGBANG兩位成員G-Dragon與大聲驚喜現身外野草皮。一向開朗的道奇教頭羅伯斯見到兩位偶像，立刻笑容滿面地跑上前，熱情地與兩人握手並送上大擁抱。剛旅美不久的佐佐木朗希，今日在進行登板間的傳接球調整。練習結束後，他也特別走向G-DRAGON與大聲，兩國巨星在球場中央留下珍貴合影。佐佐木更親筆簽下紀念球送給兩位，讓大聲興奮地對著媒體鏡頭大秀簽名球，並用流利的日文大喊：「我是第一次來道奇球場！拿到佐佐木先生的簽名了，我會一直支持他的！」當日媒誇獎大聲日文流利時，他更謙虛燦笑地表示：「還在努力中，還差得遠呢。」親民舉動讓在場的日本媒體印象深刻。